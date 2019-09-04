Yatak odasında bulunması gereken aksesuar: Tuz lambası

Günlük hayatta evde kullanılan birçok elektrikli ev eşyaları çevreye oldukça yüksek frekans yayarlar. Bu yayılan frekanslar insan doğasının doğal elektrik frekansından daha yüksektir. Bu nedenle tuz lambası sıkça tercih edilmektedir. Kristal tuzun içerisindeki lamba yandığı zaman tuz hafif ısınır ve odadaki nemi lamba üzerinde toplar. Bu kristal tuzun yüzeyinin hafif ıslanmasına yol açtığı biliniyor.

TUZ LAMBASININ FAYDALARI

Kaya tuzu içine lamba yerleştirilmesi ile elde edilen ve sağlığa faydalı olduğu için değişik şekillerde satışa sunulan bir üründür. Çoğu insan dağ başında, deniz kenarında, bir şelalenin yakınında ya da bir fırtınadan sonra kendini daha iyi hisseder. İyi hissetmemizin nedeni bu ortamlarda havada bulunan büyük miktardaki sağlıklı negatif iyonlardır. Negatif iyonlar havaya tazelik, canlılık verir ve havadaki bakterileri azaltır

TUZ LAMBALARI NASIL FAYDALI OLUR?

Kullandığımız birçok elektrikli ev araçları çevreye yüksek frekansta elektrik yayarlar. Bu insan vücudunun doğal elektrik frekansından oldukça yüksektir. Evlerimiz bilgisayar, televizyon gibi cihazların yaydığı pozitif yüklü iyonlarla doludur. Özellikle saatlerce bilgisayarın karşısında çalışma ya da televizyon seyretmeden dolayı insanda sinirlerin gerilmesine ve uykusuzluklara sebep olur. Ayrıca bu yüksek düzeydeki elektrik yüklü, vücutta bazı agresif maddelerin özgürleşmesine sebep olur. Özgürleşen bu agresif maddeler hücrenin genetik yapısına saldırarak bozarlar ki, bu vücutta kanser oluşmasına sebep olabilir. Çevreye yayılan aşırı elektrik yükünden, çocuklar daha fazla etkilenmektedir.

Kristal tuzun içerisindeki lamba yandığı zaman tuz hafif ısınır ve odadaki nemi lamba üzerinde toplar. Bu kristal tuzun yüzeyinin hafif ıslanmasına yol açar. Ve böylelikle Kristal tuz çevreye negatif yüklü iyonlar saçar. Negatif yüklü bu iyonlar çevrenin pozitif yüklü iyonlarıyla birleşerek ortamın nötral hale gelmesine yardımcı olur.

Çalışma odanıza bilgisayarınızın yanına koyacağınız bir kristal tuz lambası, hem ortama rahat bir görünümün verirken, öbür taraftan da ortamın elektrik yükünü azaltır. Böylelikle aşırı baş ağrılarından stresten ve uykusuzluktan kendinizi kurtarmış olursunuz...

TUZ LAMBALARININ YAYGIN OLARAK BİLDİRİLEN SAĞLIK FAYDALARI ŞUNLARDIR:

• Solunum problemlerini iyileştirir ve alerjileri yok etmeye yardımcıdır.

• Daha az soğuk algınlığı ve gribe maruz kalırsınız

• Sakinleşme ve gevşemenize yardımcı olur.

• Romatizma gibi hastalıklarda azalan semptomlar.

• Fiziksel yorgunluğun giderilmesini destekler.

• Daha dinç kalkarsınız.

• Geceleri uyumanızı kolaylaştırır.

• Daha iyi bir genel sağlık ve refah duygusu.

• Baş ağrısı ve migrene iyi gelir.

Negatif İyonların Faydaları: Stres, fiziksel, ruhsal yorgunluk, uykusuzluk, ağrılara iyi gelir.

Nezle, migren, astım gibi rahatsızlıklara iyi gelir, akciğerlerin kapasitesini yükseltir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Canlılık, zindelik verir.

İşte verimi ve konsantrasyonu arttırır.

Bebek ya da çocukların yanında fiziksel, ruhsal gelişim için temiz hava sağlar.

Yüksek enerji ve pozitif bir ruh hali için negatif iyon gereklidir. Sağlığa faydaları nedeniyle birçok ülkede negatif iyon yayan cihazlar kullanılmaktadır. Bunların çoğu insan yapımı makinelerdir. Tuz Lambaları bu cihazlara göre çok daha uygun fiyatlı, bakımı kolay, göze ve ruha hitap eden, 100% doğal bir alternatiftir.