Trump'tan daha zengin! Mezuniyet hediyesi 3.88 milyar dolar

Firmadan konuyla ilgili yapılan açıklamada Eric Tse’nin milyarderler listelerine kendi ismiyle girmek istemediği, bunun yerine bu tarz listelerde Tse Ping ailesinin genel olarak yer lalmasını arzuladığı bildirildi. Bu açıklamadan Eric Tse’nin ilgiden rahatsız olduğu varsayılabilir ancak sosyal medya hesaplarına bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Eric Tse’nin Instagram hesabında farklı zamanlarda Bella Hadid, Rihanna ve Yao Ming gibi isimlerle çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Tse listelerde boy göstermek istemese de aldığı ‘hediyeyle’ bugün itibarıyla 3.7 milyar dolarlık serveti bulunan ABD Başkanı Donald Trump’tan daha zengin hale geldi.

Eric Tse edindiği hisselerin yanında Sino Biopharmaceutical İcra Kurulu Üyesi de oldu.