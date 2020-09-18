Topuklu ayakkabı giymemek için 6 neden

Topuklu ayakkabıyı giyme süresi uzadıkça ayaktaki ağrılar da artıyor. Topuklu ayakkabı her ne kadar şıklığın bir parçası olsa da kemiklerde stres kırıklarına kadar ciddi sorunlara yol açabiliyor. İşte topuklu ayakkabının zararları...



DHA'ya açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Özkaya, topuklu ayakkabının sebep olduğu sorunları şöyle anlattı:

“Topuk ve ayağımızın ön kısmı bu ağırlığı yarı yarıya taşırken, topuk yüksekliği artınca ağırlık giderek ayağımızın ön kısmında olmaya başlıyor. Bundan dolayı metatarsalji dediğimiz ayak tarak kemiklerinde ağrılara yol açabilir.

Dar ve sivri burunlu ayakkabılar gün içerisinde uzun süreli giyiliyorsa halluks valgus dediğimiz başparmağımızın dışa dönmesi gibi şekil bozukluklarına yol açabiliyor.

Nadiren görülse de stres kırığı dediğimiz ayak tarak kemiklerinde tekrarlayan küçük travmaların birikimiyle oluşan kırıklar meydana gelebilir.

Vücut ağırlık merkezimizi de değiştirdiği için dizlerimizde, kalçalarımızda, eklemlerimizde hatta belimizdeki yumuşak dokulara anormal yüklenmeler oluşarak bel ağrıları, kalça ve diz ağrılarıyla da karşılaşabiliriz.

Yüksek topuklu ayakkabılar lordoz dediğimiz, belimizin çukurluğunu artırarak omurgamızın arka kısmındaki eklemlere daha fazla yüklenme ve bununla ilişkili ağrılara yol açabilir.

Topuk boyu 5 santimetreye doğru yükseldiğinde ayağımızın ön kısmına binen yük daha fazla artıyor. Özellikle topuk boyunda 5 santimetrenin üzerine çıkıldığında bu yük yürümemizi bozabilecek seviyeye gelebilir. Bu yüzden topuk boyunun üst sınırı 5 santimetre olmalı."