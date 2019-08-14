Cildi derinlemesine temizlemek için tonik şart!

Gün boyunca çevresel kirlilikler ve yapılan makyajlardan dolayı cildimiz tozu ve kiri alt tabakasına hapseder. Düzenli cilt temizliği bu yüzden çok önemlidir. Cilt temizlemeye yardımcı olan tonikler ise kadınlar için vazgeçilmez. Toniklerin gün boyu kirlenen ve yağlanan cildi temizlemek, arındırmak ve canlandırmak için kullanıldığı biliniyor. Cilt tipine göre ayrılan tonikler ışıldayan bir cildin olmazsa olmazıdır.

CİLT TONİĞİ NEDİR? ÇEŞİTLERİ VE FAYDALARI NELERDİR?

Tonikler cilt temizliğinde kullanılan özel losyonlardır. İçinde arındırıcı ve rahatlatıcı özellikler taşıyan maddeler vardır. Bunun yanında antiseptik özelliğe de sahiptir. Tonikler gün boyu kirlenen ve yağlanan cildi temizlemek, arındırmak ve canlandırmak için kullanılır. Aynı zamanda ciltteki gözenekleri sıkılaştırır, ölü hücrelerden kurtulmayı ve cildi sıkılaştırmayı sağlar. Oldukça fazla çeşidi olan tonikler hem erkeklerin hem de kadınların cilt temizliğinde mutlaka kullanmaması gereken ürünlerdir. Toniklerin oldukça fazla çeşidi vardır. Tonikler genelde ikiye ayrılır. Bunlar alkollü tonikler ve alkolsüz toniklerdir. Hangi tür toniğin kullanılacağına cilt tipine göre karar verilir. Bazı ciltler yağlı ve büyük gözeneklidir, bazıları ise kuru özellik göstermektedir. Cilt tipleri bazında kullanılması gereken tonikler şu şekilde olmalıdır.

Kuru cilt: Kuru ciltlerde gözenekler kapalı yağ salgılama oranı azdır. Bu yüzden alkolsüz tonikler kullanılmalıdır.

Yağlı cilt: bu tip ciltlerde gözenekler açık ve yağ salgılanması çok fazladır. Bu yüzden alkollü tonikler kullanılabilir. yağlı ciltlerde akne sorunu daha yaygındır. Bu yüzden jel formda bir temizleyici ile temizlendikten sonra toniklenmelidir.

Karma cilt: bu tip bir ciltte genelde burun çevresi ve alın bölgesi yağlıdır. Yanak bölgeleri ise yağlı değildir. Bu yüzden alkol oranı düşük bir tonik kullanılmalıdır. Tonik uygulamadan önce cildin tamamen temizlenmiş olması gerekir. Yüz temizleme jelleri kullanılabilir. Kadınlar için makyajdan tamamen arınmış bir cilt sonrasında tonikleme aşamasına geçilir. Pamuğa alınan tonik tüm cilde tampon hareketlerle uygulanır. Eğer pamuğa kir geçiyorsa bu işlem bir kere daha tekrarlanır. Pamukla uygulanabileceği gibi cilde püskürtme yöntemi ile tonik uygulanabilir. Püskürtme özelliği olan bir kaba konulan tonik tüm cilde birkaç pompa püskürtülerek uygulanabilir. Böylece cilt toniği daha hızlı emer. Tonik her cilt temizliğinden sonra hafif bir şekilde uygulanabilir. Tonik uygulanan cilt birkaç dakika beklendikten sonra yüz tipine uygun bir nemlendirici ile nemlendirilir. Bu aşamadan sonra günlük cilt bakımı tamamlanmış olur.

Çeşitli kozmetik markalarının ürettiği toniklerin yanında, cilt için yararlı olan bitkiler sayesinde evde de tonik yapılabilir. Bunların en kolayı gül suyu ve pirinç toniğindir. Kolay elde edilebilen bir ürün olan gül suyu cilt için en yararlı losyonlardandır. Diğer el yapımı tonik tarifleri ve bunların faydaları şu şekildedir.

Pirinç toniği: Bir miktar pirincin suda bekletilmesi ile elde edilir. Elde edilen su hem cilt sıkılaştırıcı hem de güneş koruma özelliği içerir.

Papatya toniği: Bir tutam papatyanın yaklaşık 500 ml su ile kaynatılması ile elde edilir. Soğuduktan sonra tonik olarak kullanılır. Buz kabında dondurularak da kullanılabilir. Buz cilde kompres yapılır. Bu şekilde kullanıldığında cilt sıkılaştırıcı özelliği olur.

Lavanta toniği: Kaynamış suyun içine bir tutam lavanta, melisa koyularak demlenmesi ile elde edilir. Karışım süzülür ve isteği göre soğuduktan sonra eczanelerden bulunabilen bir kahve fincanı kadar saf alkol eklenebilir.

Elma sirkesi toniği: Elma sirkesi ile suyun karıştırılması ile elde edilir. Gözeneklerin açılmasını ve yağdan arınmasını sağlar.

Limon toniği: Limon suyu ile soda karışımından elde edilir. Cilde uygulanıp biraz beklenir. Daha sonra su ile durulanır. Cildi yağdan arındıran, aknelerle savaşan bir özelliğe sahiptir.