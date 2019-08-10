Romantizmi ruhunda yaşatıyor: Terazi kadının özellikleri

"Terazi burcu kadının özellikleri ve terazi burcu kadını nelerden hoşlanır?" gibi sorular her zaman kafa karıştırıcı olmuştur. Çünkü terazi kadını ya da erkeği farketmeksizin bu burç için her zaman dengeli hareket etmedikleri söylenir. Terazi kadınları oldukça fazla flörtleşmeyi sever. Flörtleşmeyi sevdiği için tek eşli olamaz diye bir şey söylenemez. İnsanların kendilerini beğenmesini onların çok hoşuna gider, peşinde koşulmasını isterler. Terazi burcu kadınını gelin yakından tanıyalım.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
Romantizmi ruhunda yaşatıyor: Terazi kadının özellikleri

Terazi burcu kadını, popülaritesinin geniş olmasını çok isterler. Daha çok bakımlı ve alımlı olmayı başarırlar. Terazi burcu kadınının bir diğer önemli özelliği ise evlenmeyi, çoluk çocuğa karışmayı balık burcu kadar olmasa da çok isterler. Paylaşmak, kendisiyle beraber çevresinde insanların hayatını da güzelleştirmek onlar için bir hayat gayesidir. Terazi burcu kadını ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

TERAZİ BURCU KADININ ÖZELLİKLERİ

TERAZİ BURCU KADINI

Terazi burcu kadınlarının çoğu, karşılarına en ufak bir fikir tartışması olanağı çıktığı zaman, keskin zekalarını göstereceklerdir.Teraziyle tartışmaya girmek istemezseniz, o kendi kendiyle tartışacaktır. Bir terazi kızı tek başına kavgayı başlatabilir ve büyük bir zevkle sürdürebilir ve yine kendisi sonuçlandırabilir. Ona göre her şey sonunda eşitlenir. O daima haklıdır ve sonunda son kararları o verecektir.Terazi kadını adil değilse, dünyada hiçbir şey eşit değildir. Onun çekiciliği ve dayanılmaz tebessümü diğer kadınlardan çok farklıdır. Açık ve berrak bir mantıkla sizi daima kendine inandıracaktır. O bir Venüs kızıdır. Hayatı güzel ve zevkli yaşamak, ve satın alabileceği tüm güzel şeyleri ister. Onların büyük paralara ihtiyaçları vardır.

Lüksü, pahalı giysileri, parfümleri ve kendini güzel hissettirecek eşyalara sahip olmak isterler. Bir terazi kadını asla aşksız yaşayamaz. Gerek iş hayatında, gerek özel yaşamında daima romantik bir ilişkiye ihtiyaç duyar. Özellikle seveceği bir erkeğin özlemini çeker. Terazi kadının hakkını vermek zorundasınız. O Zodyak’ın herkese nasip olmayacak özel bir dişisidir. Zaman zaman, dengelerini kaybedebilir. Çünkü, duygusal dünyası daima karışıktır. Özlemlerini ve isteklerini karşılayamadığı zaman kaprisli yönleri ortaya çıkar. Aşk ormanlarının romantik gezilerine daima ihtiyaç duyarlar.

Uygun partner buluncaya kadar, gönül kapılarını daima açık tutarlar. Yüzleri güzel duru ve sevecendir. Bakışları anlayış doludur. Gözlerinin içi güler. Orantılı bir vücuda sahip olmalrına karşın, hafif etine dolgun hatları yaşları ilerledikçe hantallaşabilir. Giyim konusunda çok zevklidirler, cezbedici ve cüretkar giyinmekle beraber, asla bayağı olmazlar. Gerçek bir diplomattır. Nerede ne yapacağını bilir. Nezaketi ve inceliği ona tüm kapıları açar. İşleri ne olursa olsun, asıl işleri yaşamı ve çevresini güzelleştirmektir. Hayatın hep güzel yanlarını görmek isterler. Evliliği dostça yapılan bir ortaklık olarak görürler. Yalnız kalmaktan hiç hoşlanmazlar. İnsan ilişkilerine çok önem verirler.

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