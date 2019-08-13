Kadınlar bu özelliklerine aşık oluyor: Terazi burcu erkeği!

Terazi burcu erkekleri kibar ve samimi tavırları ile insanlarla çok çabuk kontak kurabilmelerinin yanı sıra karşısındaki insanı çok çabuk etkileyebilme yeteneğine de sahip bireylerdir. Mizah anlayışı geniş kapsamlı olan terazi erkekleri bukalemun misali her ortama ayak uydurabilen yapıdadırlar. Terazi burcu erkekleri çok fazla detaycı olmasa da birçok faktörü değerlendirip dengeledikten sonra hareket etmeyi sever.

TERAZİ BURCU ERKEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Terazi insanı sezgisel olarak adalet için çabalar. Bir çelişkiden kurtulup diğerine düşmesi, terazinin prensibini temsil etmesinden ileri gelir. Denge ancak kefelerin salınması durduğunda oluşur. Terazi tavrı, tarafsızlığa meyilli, aşırılıktan kaçan ve bir konunun her iki yönünü de dikkate almaya yöneliktir. Soyut idealleri iyi organize edebilir ki bu da entelektüel tarafını gösterir. Başkaları için anlaşılması kolay olmayan konular terazi için çözümlüdür.

Terazi insanı meraklı ve gizli kapaklı işleri de sever. Sırasında pahalı şeylere kavuşmak için hile yapabilirler. Yalnızlığı hiç sevmezler. Üstün bir yargı yetenekleri vardır. Güvenilir, iyi kalpli insanlar olduklarından başkalarını düş kırıklığına uğratmazlar. Kişilikleri kibar, uyumlu, nazik ve sıcaktır. Espri kabiliyeti yüksektir. Ender olarak sert çıkışlar yaparlar ve karar vermeden önce her şeyi tartarlar.

Güneşi terazi burcunda olan kişilerde sabır ve dayanma azdır. Terazi insanı beklemesini beceremez. Detayları araştırmakta istekli değildir. Hatasını çok geç olduğunda gidermeye çalışır. Eğer doğum haritasında iyi görünümler varsa bu zararlar en aza inebilir.

Terazi insanları kendilerini oldukları gibi göstermekten hoşlanırlar ve başkalarının da onları oldukları gibi kabul etmesini beklerler. Onlardan sık sık "Onun için yaptığım bunca şeyden sonra bana bunu yapmamalıydı" cümlesini duyabilirsiniz. Herkesin kendileri gibi olmamasının olağan olduğunu kabul etmez, verdikleri kadarını geri almak isterler. İlişkilerinde denge sağlanırsa mutlu olurlar. Terazi burcunu tanımlayan en iyi sözcük "tartarım" dır. Nazik ve yumuşak konuşurlar. Fakat zorlanmaya hiç gelemezler. Fazlaca ısrar edilirse sabır ve kibarlıklarını yitirirler.

Teraziler büyük kentlerde, en azından şehir merkezlerinde ev sahibi olmak isterler. Artistik yetenekleri güçlü olduğundan evlerini kendileri dekore ederler.

Teraziler aşık olmak için aşık olurlar ve hemen duygusal ilişkilere girerler. Aşk sözcükleri söylemekte üzerlerine yoktur. Biraz havai yaradılışlı olduklarından dengesiz bir kişiyle karşılaştıklarında hemen uzaklaşırlar. Bunu da karşılarındakini kırmadan yaptıkları için kimse arkalarından kötü konuşmaz. Bugün burada sizinle sıkı fıkı iken başka yere gidince sizi unutur ve oradakilerle kaynaşır, geri dönünce ilişkiye kaldığınız yerden devam ederek hemen havaya uyum sağlarlar. Her zaman bağlı kalmasalardı tam bir birliktelikte açık ve dürüst davranırlar.

Teraziler büyük uğraş gerektirmeden elde edilen paraya ilgi duyan kişilerdir. Soyut düşünceleri çok iyi kavrayabildikleri gibi bunları sözcüklerle anlatma yetenekleri vardır. Savurganlığa varan eli açıklığı olan kişilerdir. Yaptıkları harcamaya aldırmazlar. Onlar için önemli olan arkadaşlarını krallara yakışır biçimde ağırlamaktır. Gerçekte istedikleri saygın ve uyumlu iyi niyetli kişilerle birlikte olmak ve onlarla birlikte görünmektir.

TERAZİ BURCU ERKEĞİNİN EN BELİRGİN 10 ÖZELLİĞİ

Terazi burcu erkeği kararsız, duygusal, romantik, iyimser ve yumuşak huylu yapısıyla dikkat çeker. Toplum içinde sevilen ve aranan bir dosttur. Karşılıklı güvene önem verir. Dürüsttür ve herkesin öyle olmasını ister.

Terazi burcu erkeği meraklı ve öğrenmeye açık bir kişilik sergiler. İyi bir konuşmacıdır ve çevresindeki insanları bu yolla kolaylıkla etkiler. Sakinlik ve huzur onun için çok önemlidir ve ani duygusal çıkışlar onu yorar. Bakımlı olmayı sever ve temizliğe fazlasıyla önem verir. Çevresindeki kişilerin de öyle olmasını ister.

Dostlarıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktan hoşlanır. Uzun ve derin sohbetler yapmaktan keyif alır. Hassastır ve duygusal yönü daima ağır basar.

Terazi burcu erkeği ikili ilişkilerde karşı cinste özellikle zarafet, akıl, mantık ve güzellik arar. Sert mizaçlı kadınlar ona hitap etmez. Sadakat onun için çok önemlidir.

Terazi burcu erkeğinin ilişkileri uzun ömürlü olur. Evlendiği zaman saygılı, sadık, ince ruhlu ve düşünceli bir eş olacaktır. Çocukları sever ve iyi bir baba olmak için tüm çabasını sarf edecektir.