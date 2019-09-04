Geçmişe yolculuk: Televizyonu kim icat etti?

Televizyon çok rağbet gören bir aygıt ve evlerin vazgeçilmezi olsa da değişen dünya görüşleri ile televizyonun zararları daha çok gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Kimileri için aptal kutusu olarak adlandırılan televizyon ilk çıktığı dönemlerde herkesi büyülemeyi başarmıştır. Radyo dinlerken en büyük hayali o yayını izleyebilmek olan büyük bir nesli mutluluktan mest etmiştir.

TELEVİZYONU KİM BULDU?

Bazılarımız için olmazsa olmaz aygıtlardan birisidir televizyon. Olup bitenlerden en kısa sürede haberdar olabildiğimiz, önemli bir bilgi ve tabi ki eğlence kaynağımızdır. Amerika’da insanlar gününün ortalama 6 saatini sadece televizyon karşısında geçiriyor. Günümüzde bu kullanım yavaş yavaş internete doğru kaymakta ve insanların televizyona olan bağlılığı her geçen gün azalmaktadır. Televizyon üzerindeki ilk çalışan ve Televizyonu icat eden kişi John Logie Baird olarak bilinse de televizyonun icadının tarihinde Philo Farnsworth, Charles Francis Jenkins ve Vladimir Kozmich Zvorikin gibi diğer mucitleri de unutmamak gerekir. 1873 yılında Willoughby Smith tarafından, selenyumun elektrik direncinin ışık etkisi ile değişen fotoelektrik özellikleri bulunduğunu keşfetmesiyle başladı. Bu ilkeye göre selenyum üzerine yüksek yoğunlukta ışık düşerse; sinyal kuvvetli, zayıf ışık düşerse sinyal zayıf olacaktır. Bu sinyal dalgalanması özelliğinden faydalanabileceğini düşünen Amerikalı G. R. Carey selenyumlu fotosel taşıyan bir ekran yapabileceğini düşündü.

1884 yılında elektromekanik bir Televizyon için bir patent aldı. Paul Nipkow ‘un icat ettiği elektromekanik televizyon hiç çalışmadı fakat tasarladığı dönen disk ilk Televizyon görüntü rasterizeri olarak kabul edidi.

1897 yılında Karl Ferdinand Braun katot ışınlı tüpü ve katot ışınlı tüp osiloskobunu icat ederek televizyon teknolojisinin gelişmesine önemli katkılarda bulundu. CRT teknolojisi olarak bilinen bu icat, Braun tüpü olarak adlandırıldı. Günümüzde, CRT teknolojisi yavaş yavaş televizyon ve bilgisayar ekranlarında düz ekran teknolojisi, LCD, LED, Plazma gibileriyle yer değiştirdi.

25 Ağustos 1900 tarihinde Paris’te ilki düzenlenen Uluslararası Elektrik Kongresi’nde Televizyon kelimesini ilk kullanan kişi oldu. Bu kongrede sergilenen Televizyon tarihinin ilk prototipleri, basit fotoğraf aktarımları gerçekleştiren mekanik televizyonlardı.