İcat çıkaranlarda bugün: Teleskop

Teleskop çeşitlerinden bazıları; aynalı, mercekli, radyo, x-ışını ve gama ışını teleskoplardır. Teleskobun temelde iki amacı vardır; yakınlaştırma yapmak ve daha fazla ışık toplayarak görünmeyen gök cisimlerini görünür hale getirmek. Zaman içerisinde değişip gelişen teleskobun fiyat skalası oldukça geniştir.

TELESKOPU KİM BULDU?

Teleskop, insanlığın en önemli icatlarından biridir. Uzaktaki nesneleri yakınlaştıran ve incelemeye yarayan bu basit cihaz, gözlemcilere yeni bir bakış açısı kazandırdı. Meraklı bilim adamları bu tek gözlü dürbünü gökyüzüne doğru çevirdiğinde, biz insanların dünya görüşü ve evrendeki yeri sonsuza dek değişti.

Gelelim teleskobu kim icat etti sorusuna. Bu sorunun cevabı bugün hala gizemini koruyor. 1500’lerin sonlarında cam yapımı ve mercek üretme teknikleri geliştikçe, bir kişinin iki lensi bir araya getirerek bir icat yapacağı ve bunun çok önemli olacağı aşikar olmaya başlamıştı.

Teleskop için patent başvurusunda bulunan ilk kişi, Hans Lippershey (veya Lipperhey) adında bir Hollanda gözlük üreticisi idi. 1608 yılında, Lippershey nesneleri üç kez büyütebilen bir cihaz icat ettiğini ve bunun patent haklarını alması gerektiğini iddia etti. Teleskopu, dışbükey objektif ile hizalanmış içbükey bir merceğe sahipti.