İcat çıkaran birileri var: Telefonu kim icat etti?

Telefonu kimin bulduğu asla eskimeyecek bir gündem başlığı haline gelmiştir. Zaman içerisinde çağ atlayan telefonda sadece ses değil aynı zamanda da farklı iletim unsurları da devreye girmeye başlamıştır. Bu gelişim süresince telefonların boyutlarında da değişim görülmekte olup, kullanıcıların yanlarında taşıyacakları kadar minimalize edilmiştir.

TELEFONU KİM İCAT ETTİ?

Telefon, insanların bilgi çağında seviye atlamaları adına etkili bir icat olarak bilinmektedir. Ses dalgalarını ilk başlarda kablolar yardımıyla aktararak, gereken veri alışverişini sağlama noktasında en önemli cihaz olarak görülmektedir. Ses dalgalarının mikrofon aracılığıyla elektrik enerjisine çevrildiği bu cihaz ilk modelleri ile beraber iletişimin temel unsurları arasında yer almıştır.

Zaman içerisinde çağ atlayan telefonda sadece ses değil aynı zamanda da farklı farklı iletim unsurları da devreye girmeye başlamıştır. Bu gelişim süresince telefonların boyutlarında da değişim görülmekte olup, kullanıcıların yanlarında taşıyacakları kadar minimalize edilen mobil aygıtlar şekline bürünmeleri de görülen bir teknolojik gelişme olarak ifade edilmiştir. Telefonun ilk ortaya çıkmasına katkı sağlayan isimler arasında Alexander GrahamBell, Thomas Watson ve AntonioMeucci isimleri öne çıkmıştır.

ANTONİOMEUCCİ’NİN ÇALIŞMALARI

AntonioMeucci ilk olarak 1854 yılında icat ettiği teletrofono adlı aygıtla elektrik dalgalarını sesse çevirerek iletimini mümkün kılmıştır. Bu çalışması da ilk telefonlara dair faaliyetler içerisinde yer almış ve Meucci tarafından 1856 ve 1870 yıllarında daha gelişmiş versiyonlarıyla kendini göstermiştir.

Ancak Meucci’nin hayatında yaşanan aksaklıklardan dolayı icat ettiği aletinin patentini alması durumu söz konusu olmamıştır. Maddi sıkıntılar yaşayan Meucci’nin tüm bu çalışmalarının karısı tarafından satılması ve Meucci’nin çalışmalarına bir daha ulaşamamasının da nedeni olmuştur. Aynı zamanda da patent yenileme ücretlerini karşılayamaması da telefonun mucidi olarak bilinmesini engellemiştir.

ALEXANDER GRAHAMBELL’İN TELEFONU

Alexander GrahamBell, AntonioMeucci’nin çalışmalarının eline geçmesi üzerine harekete geçerek ilk telefonun patentini alan isim olmuştur. Meucci tarafından dava edilmiş ve Bell şirketi yasadışı faaliyet gösterdiği için hakların Meucci’ye devredildiği belirtilmiştir. Ancak bu süre zarfında iki taraf da telefon icadının patentini alamamıştır. Halen daha telefonun patenti herhangi bir mucidin eseri olarak patentli sayılmamaktadır.

GrahamBell’in telefon çalışmaları sonrasında 1876 yılında Massachussetts eyaletinin Boston kentinde ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. GrahamBell, ilk telefon görüşmesini yardımcısı Thomas Watson ile gerçekleştirerek, “ Buraya gel Watson, sana ihtiyacım var” cümlelerini kullanarak karşıya olan iletimin gerçekleştiğini gördü. 1970 yıllara kadar insan çevirmeli telefonları kullandılar ta ki AT&T firmasının tuşlu telefonu üretene kadar.