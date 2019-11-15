Pratik hazırlanıyor: Tekke çorbasının özel tarifi

Ramazan aylarının sonu yaklaştıkça ev hanımları sofralarında daha farklı lezzetler denemek istiyor Bunlardan birisi yapımı kolay ve yenilmesi keyifli tekke çorbasıdır. Herkes “tekke çorbası nasıl yapılır?” merak etmektedir. Yapımı kolay ve pratik bir çorba olan “tekke çorbası nasıl yapılır?” araştırılıyor. İşte, herkesin merak ettiği “tekke çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı haberimizin devamında sizlerle…

TEKKE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

4 KİŞİLİK

100 gr kıyma

1 çorba kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

1 adet soğan

1 çay kaşığı kuru nane

5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

HAMUR İÇİN

1 su bardağı un

1 adet yumurta

3 çay bardağı su

göz kararı tuz

YAPILIŞI

Hamurumuzu yoğuracağımız kaba un ve tuzu koyup harmanlayalım. Ortasını çukur gibi açıp yumurtayı ekleyelim. Harmanlarken suyu azar azar ilave edip kulak memesi yumuşaklığında pürüzsüz bir hamur elde edelim. Unlanmış zeminde hamuru merdane yardımı ile açalım.

Hamurumuzu küçük kareler halinde keselim. Soğanımızı temizleyip rendeleyelim. Margarini tencerede kızdırıp soğanı ve kıymayı kavuralım. Domates ve biber salçaları ekleyip karıştıralım. Sıcak suyu ekleyelim. Su kaynamaya başlayınca hamurları ilave edelim. Tuz, karabiber ve kuru nane serpelim.

Afiyet olsun...