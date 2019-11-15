Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7602
  • 6,3494
  • 272.38
  • 104498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Pratik hazırlanıyor: Tekke çorbasının özel tarifi

Pratik hazırlanıyor: Tekke çorbasının özel tarifi

Pratik hazırlanıyor: Tekke çorbasının özel tarifi

“Tekke çorbası nasıl yapılır?” sorusu merak ediliyor. Sofralarının vazgeçilmezlerinden olan çorbalardandır. Hem lezzeti hem de kolay hazırlanışı sebebi ile sık tercih edilmektedir. Bu çorbanın adı tekke çorbasıdır.

Ramazan aylarının sonu yaklaştıkça ev hanımları sofralarında daha farklı lezzetler denemek istiyor Bunlardan birisi yapımı kolay ve yenilmesi keyifli tekke çorbasıdır. Herkes “tekke çorbası nasıl yapılır?” merak etmektedir. Yapımı kolay ve pratik bir çorba olan “tekke çorbası nasıl yapılır?” araştırılıyor. İşte, herkesin merak ettiği “tekke çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı haberimizin devamında sizlerle…

TEKKE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

4 KİŞİLİK

100 gr kıyma
1 çorba kaşığı tereyağ
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı biber salçası
1 adet soğan
1 çay kaşığı kuru nane
5 su bardağı sıcak su
Tuz
Karabiber

HAMUR İÇİN

1 su bardağı un
1 adet yumurta
3 çay bardağı su
göz kararı tuz

YAPILIŞI

Hamurumuzu yoğuracağımız kaba un ve tuzu koyup harmanlayalım. Ortasını çukur gibi açıp yumurtayı ekleyelim. Harmanlarken suyu azar azar ilave edip kulak memesi yumuşaklığında pürüzsüz bir hamur elde edelim. Unlanmış zeminde hamuru merdane yardımı ile açalım.

Hamurumuzu küçük kareler halinde keselim. Soğanımızı temizleyip rendeleyelim. Margarini tencerede kızdırıp soğanı ve kıymayı kavuralım. Domates ve biber salçaları ekleyip karıştıralım. Sıcak suyu ekleyelim. Su kaynamaya başlayınca hamurları ilave edelim. Tuz, karabiber ve kuru nane serpelim. 

Afiyet olsun...

 


8 aylık hamile oyuncu Hazal Kaya'nın sempatik halleri
Arda Turan o haberlere sitem etti! 'Hoşumuza gitmedi'
Kararı öğrenince çılgına döndü!
Kıvanç Tatlıtuğ sözünü tutmadı!
Şöhretini kullanmaya çalıştı mı? İlk kez konuştu
<p>MSB´den yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç sal

Bakanlık Duyurdu! Bomba Yüklü Araç Böyle İmha Edildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eve gizlice girdi, görünümüyle herkesi şaşırttı

Diyarbakır''da teröristlere ağır darbe