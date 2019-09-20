Tarihi köprünün varlığı bilinmiyordu!

Torul ilçesinin Köprübaşı Mahallesi'nde, 2008 yılında kurulan, 500 milyon metreküp su geçişi, 160 milyon metreküp depolama hacmiyle yıllık ortalama 300 bin megavat elektrik üretimi gerçekleştirilen Torul Barajı'nın suları altında kalan tarihi Torul Köprüsü, su seviyesinin azalması sonucu yeniden ortaya çıktı.

Barajın faaliyete girmesiyle 17'nci yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen Torul Köprüsü'nün yanı sıra bir ev de su seviyesinin düşmesi ve mevcut suyun elektrik üretimi için tutulmasının ardından gün yüzüne çıktı. Eski Gümüşhane- Trabzon kara yolu üzerinde, 14 metre yüksekliğe sahip tarihi taş kemer köprü, yöre sakinlerinin yanı sıra yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oluyor. Yöre sakinleri, yıllar sonra yeniden görme imkânı buldukları tarihi kemer köprüye bakarak anıları yad ederken, bazıları da tarihi köprüyle anı fotoğrafı çektiriyor.