Tarçınlı su tüketmek için 10 neden

Mutfakta çaydan tatlıya ve yemeğe kadar birçok çeşitte kullanılan tarçının faydaları saymakla bitmiyor. Lezzeti kadar sağlık açısından da faydalı olan tarçın suyla birlikte kullanıldığında öksürük ve baş ağrısı gibi birçok hastalığa şifa bir baharat çeşididir. Suyun içinde çubuk tarçın kaynatıp içerek bir haftada 2 kilo verebilir, kolesterolden öksürüğe pek çok hastalığa da şifa bulabilirsiniz. İşte size bu mucizevi baharat olan tarçının 10 faydası…

1. Yemeklerden önce tükettiğiniz takdirde tarçınlı su zayıflatır

2. Tokluk hissi verir

3.Her gün 1 bardak tarçınlı su kötü kolesterolü düşürür.

4. Tip 2 diyabet hastalarında insülin üretimini artırarak kan şekerini düşürür

5. Lösemi ve kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltabilir

6.Tarçınlı su kokusuyla hafızayı güçlendirir

7. Strese bağlı baş ağrısı ve migrene iyi gelir

8. Kan şekerini dengeleyerek kilo vermeye yardımcı olur

9. Boğaz ağrısını geçirir

10. Serbest radikallerle savaşarak kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır

NASIL HAZIRLANIR?

Günlük içtiğiniz suyun içine 5-6 adet çubuk tarçın ya da 1 kaşık toz tarçın koyduğunuz zaman, kan şekeriniz düzenlenmiş ve zayıflama süreciniz başlamış olur. Daha da etkili olmasını istiyorsanız bu suyu kaynatın ve soğumasını bekleyip tüketin.

250 ml su ve 1 tatlı kaşığı tarçını kaynatıp tüketebilirsiniz.

Sabah aç karnına ve yatmadan önce içilmesi daha etkilidir.

15 gün boyunca aralıksız bu karışımı denediğiniz zaman, vücudunuzdaki yağlarda büyük oranda azalma göreceksiniz. Eğer tarçına alerjiniz varsa kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Zayıflamak için doğal yolları seçiyorsanız bu yöntemi denemeden geçmeyin. Bu yöntem sayesinde kilolarınıza elveda diyeceksiniz.