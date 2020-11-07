Tansiyonu dengeleyen 5 şifalı çay

Tansiyon birçok kişide sık görülen sağlık problemlerinin başında geliyor. Kan basıncı (tansiyon) yüksekliği olarak tanımlanan ve kronik bir hastalık olan hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları risk faktörleri arasında ilk sırada yer alıyor. Peki, tansiyona ne iyi gelir? İşte tansiyonu dengeleyen detaylı haberimiz...



TANSİYONA NE İYİ GELİR?

ATKUYRUĞU



Yüksek kan basıncından mustarip kişilerin çoğunun tedavisinde, sıvı tutulumu sebebiyle problemler olmaktadır. Bu vakalar için, atkuyruğu çayı içmek, tedavide iyi bir tamamlayıcı olabilir. Bu bitki, diüretik ve anti-enflamatuvar özelliklere sahiptir. Sindirildiğinde, sıvıların yok edilmesini hızlandırır.

ATKUYRUĞU ÇAYININ YAPILIŞI



Bir bardak suyu kaynatın ve bir yemek kaşığı atkuyruğunu ekleyin. 10-15 dakika demlenmeye bırakın ve sonra servis edin. En az 2 hafta kahvaltıda bu çayı için.

KEREVİZ



Kerevizdeki fitokimyasal ve antioksidan bileşikler, doğal yoldan kan basıncını kontrol etmek için mükemmel bir alternatiftir. Bu maddeler vücudunuzun enflamatuvar süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda, sıvı tutulumunu kontrol eder. İçindeki temel mineraller kortizol üretiminizi düşürür. Bu, yüksek miktarda olduğunda, hipertansiyon riskini artıran bir hormondur.

Kereviz çayının yapılışı

Bir bardak suyu kaynatın. Kaynamaya başlayınca, 2 yemek kaşığı kerevizi ilave edin. 15 dakika demlensin ve sonra süzün. Her gün bir bardak için.

LAVANTA



Sakinleştirici özelliklere sahip bir bitkidir. Ayrıca stres yatıştırır. Bu kan basıncınızı düşürmek için idealdir. Doğal aktif içerikleri hücresel aktiviteyi uyarır. Ayrıca, arterlerdeki kan akışını teşvik eder.

Lavanta çayının yapılışı

Bir çay kaşığı lavantayı bir bardak kaynar suya koyun ve 15-20 dakika kadar demlenmeye bırakın. Soğuduğunda, süzün ve için. Her gün bir defa, haftada en az 3 kez için.

KARAHİNDİBA



Diüretik özelliklere sahip bir çaydır. Bu, yüksek kan basıncından etkilenen böbreğin fonksiyonlarını güçlendirmeye yardımcı olur. İçindeki antioksidan ve mineraller, iltihaplanan dokuları korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda, düzenli basınç oluşturmak için kan akışını uyarır. Ayrıca, bunu içmek elektrolit seviyenizi değiştirmez. Bunun yerine, hidrasyonun artırır.

Karahindiba çayının yapılışı

Bir bardak suyu kaynatın. Kaynamaya başladığında, bir yemek kaşığı karahindibayı ekleyin. En az 3 dakika bekletin. Ardından, ocaktan alıp soğumaya bırakın. İçmek için yeterince soğuyunca süzün ve servis yapın. Haftada en az 3 kez bu çaydan için.

KEKİK



Kekik anti-enflamatuvar ve diüretik özelliklere sahip bir bitkidir. Bunlar yüksek kan basıncının rahatlamasını sağlar. Aktif bileşikleri, özellikle de karvakrol, arterlerinizin temizlenmesine yardımcı olur. Bu, atık maddelerin birikmesinin neden olduğu dolaşım sorunlarını önler.

Kekik çayının yapılışı

Bir bardak kaynar suya bir çay kaşığı kekiği ekleyin. 15 dakika demlensin. Daha sonra süzün ve için. Bu çayı gün ortasında, haftada en az 3 kez için.

Uzmanlar, herhangi bir rahatsızlığı bulunanların, doktoruna danışmadan tüketmemesini öneriyor.