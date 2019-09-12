Tahinin saçları parlattığını biliyor muydunuz? İşte sebebi!

Tahin pek çok faydasının bulunmasıyla meşhurdur. Özellikle kahvaltı sofralarından eksik olmayan tahin şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Tahin insan vücudundaki zehri atabilen tek besin olmasıyla sofraların vazgeçilmezidir. Tahin ve tahinin ana maddesi olan susam, anemiye karşı koruyucu etki gösterdiği biliniyor. Sadece bir tatlı kaşığı tahin, 2 miligram demir içermektedir.

İŞTE TAHİNİN FAYDALARI

1.Kalp Sağlığı

Harvard Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, yağ türlerinden biri olan doymamış yağların sağlık ve kalp sağlığı açısından faydaları bulunmaktadır. Kardiovaskuler hastalıklar riskini düşüren tahin, omega 3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Tahin içermiş olduğu omega 3 yağ asitleri sayesinde, iltihaplara bağlı olarak gelişen kardiovaskuler hastalıkları önlemektedir.

2.Bağışıklık Sistemi

Tahin, bağışıklık sistemini destekleyen 4 ana madde olan, çinko, demir, bakır ve selenyum mineralleri bakımından zengindir. Günlük sadece 1 tatlı kaşığı miktarında alınan tahin, günlük alınması gereken bakır miktarının %26’sını, günlük alınması gereken çinko miktarının %9’unun, demir ve selenyum miktarının ise % 12’sini sağlamaktadır.

3.Kemik Sağlığı

Susam kemik sağlığını koruyucu etki göstermektedir ve dolayısı ile susam yağından elde edilen tahin de kemik sağlığını korumaktadır ve kemiklerin güçlenmesini sağlamaktadır. Tahin, yüksek oranda kalsiyum, bakır ve magnezyum minerali içermektedir. 1 tatlı kaşığı tahin, 88 miligram kalsiyum içermektedir. Tahin, özellikle kalça ve omurga kemiklerini korumaktadır.

4.Anemi

Tahin ve tahinin ana maddesi olan susam, anemiye karşı koruyucu etki göstermektedir. Sadece bir tatlı kaşığı tahin, 2 miligram demir içermektedir. 2 miligram demir ise, günlük alınması gereken demir miktarının yaklaşık %15 ine denk gelmektedir.

5.Kolesterol

Fitosteroller, bitkilerin bileşiminde bulunan bir kimyasal bileşendir ve kolestrol ile çok benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Yeterli miktarda alınan fitosterollerin, kandaki kolestrol seviyesini düşürdüğüne inanılmaktadır ve hatta kanser riskini düşürdüğü konusunda fikir ortaklığı bulunmaktadır.

6.Vaskuler ve Solunum Sistemi Sağlığı

Yapılan birçok çalışma, tahinin yapısında bulunan magnezyumun, solunum yolları hastalıklarını önlediğini desteklemektedir. Tahin, içeriğinde bulunan magnezyum minerali yardımı ile, yüksek tansiyonu düşürmektedir ve kalp krizine yol açan faktörler ile mücadele etmektedir. Felç oluşumu riskini düşüren tahin, trigeminal kan damarı spazmını önlemeye yardımcıdır. Trigeminal kan damarı spazmı ise, migren ataklarını tetikleyen bir etki göstermektedir.

7.Beyin Sağlığı

Tahin içeriğinde bulunan omega 3 ve omega 6 yağ asitleri yardımı ile, duygusal optimize sağlığını destekler ve beynin bilişsel fonksiyonlarını destekler. Alzheimer hastalığı gelişimini yavaşlatan, omega 3 yağ asitleri, hafızayı ve düşünmeyi geliştirir. Tahinin yapısında bulunan manganez minerali de, sinir hücrelerinin ve beynin fonksiyonlarını destekler.

8.Romatizmal Hastalıklar

Bakır minerali, romatizmal artrit den kaynaklanan, kemiklerde şişkinlik ve ağrılar şeklinde kendini gösteren hastalıkların şiddetinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bakır bakımından zengin bir besin kaynağı olan tahin, eklem kemiklerinin sağlığını koruyarak romatizma riskini azaltır.

9.Kas Sağlığı

Tahin, %20 oranında saf protein içermektedir. Bundan dolayı tahin, kasların güçlü kalmasını sağlamaktadır. Özellikle ağır antrenman ve egzersiz sonrası tüketilen tahin, kasları güçlendirir ve korur.

10.Karaciğer Detoksu

Tahin, özellikle karaciğerin zararlı maddelerden temizlenmesi için ideal bir detoks özelliği olan besin maddesidir. Omega 3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağ asitleri bakımından zengin olan tahin, karaciğeri temizler ve karaciğerin daha sağlıklı işlev görmesine yardımcı olur.

11.Sindirim Sistemi

Diğer çoğu gıdalara göre, sindirim sistemi tarafından oldukça rahat şekilde sindirilen tahin, sindirim sistemini yormadığı için, sindirim sistemi organları için faydalı bir besin kaynağıdır.

12.Parlak Saçlar

B vitaminin hemen her çeşidini içeren tahin, sinir hücrelerini uyarmaya yardımcı olur ve kırmızı kan hücrelerinin sağlığını büyük oranda korur. Bundan dolayı tahin, saç köklerinin beslenmesini ve saçların daha sağlıklı, parlak olmasını sağlar.

13.Cilt

B vitaminin hemen her çeşidini içeren tahin, sinir hücrelerini uyarmaya yardımcı olur ve kırmızı kan hücrelerinin sağlığını büyük oranda korur. Bundan dolayı tahin, cildin beslenmesini ve yenilenmesini sağlamaktadır. Cildinizin daha aydınlık ve sağlıklı olması için, tahini kullanarak bir cilt maskesi yapabilirsiniz.

14.Antioksidan

Tahinin sağlığa olan birçok olumlu etkisinin altında, tahinin sahip olduğu antioksidan özelliğinin etkisi bulunmaktadır. Tahinin, anti-iltihap etkileri, astım ve solunum yolları problemlerine karşı koruyucu olması, bağışıklık sistemini koruması gibi birçok etkisi, tahinin antioksidan özelliğinden kaynaklanmaktadır.