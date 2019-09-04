Jazz müziğin vücut bulmuş hali: Swing

Swing dönemi 1934 yılında Swing Kralı Benny Goodman'ın orkestrasını kurması ile başlamış ve ardından 1938 yılında Cameige Hail konserini düzenlemesi ile Swing dansı popülaritesi zirveye ulaşmıştır.

SWİNG TARİHİ

Her dönemin kendine ait bir ruhu ve müziği vardır. Her dönem müziğinin de ortaya çıkardığı dönem izlerini taşıyan bir dansı olduğunu söyleyebiliriz. Swing dansı da, caz çağının altın çocuklarının eşsiz müzikleriyle birlikte ortaya çıkardığı bir dans türüdür. Caz çağında ortaya çıkan swing, elbette ortaya çıktığı dönemin ruhunu ve karakterini yansıtmaktadır. Swing dansında, dansın hakimiyeti erkektedir ve dansın şekillenişi erkeğin dansı iyi kavrayabilmesiyle doğru orantılıdır. Swing yapılırken erkek dansçı, kadın dansçıyı hareketleriyle yönlendirmeli ve ritmin hızını müzikle uyumlu hale getirmelidir.

Swing dans, Amerika’da caz çağının yaşandığı 1920’lerde ortaya çıkmış bir dans çeşididir. Swing müziği eşliğinde yapılan ve New York’ta sokaktaki caz müzisyenlerinin etkisiyle ortaya çıkan Lindy Hop’un figürlerinin sadeleştirilmesi ile yeni bir dans çeşidi olarak isimlendirilmiştir. 1920’lerde ortaya çıkan bu dans çeşidi, 1950’lere dek en popüler dönemlerini yaşamıştır. Amerika’da bu dönemlerde müzisyenler sekiz nota şekilleriyle müzikler ortaya çıkarmaktaydı. Bu nota şekilleriyle beraber swing dansının da ritmi ve hareketleri belirlenmişti.

Swing dansının ritmi çok hızlı veya çok yavaş değildir, ara ara hızlanıp yavaşlayan bu dans caz müziğe uyumlu hareketler sergilemektedir. Dansın coşkulu bir ritminin olması, dönemin caz müzisyenleri tarafından swinge uyum sağlayan yeni bir caz türü oluşturulmasını sağlamış ve swing dansı bir nevi caz müzikte de bir dinamiklik oluşturmuştur.

Swing dansı Afro Amerikan kökenlere dayanan bir dans çeşidi olduğundan ritmi de son derece coşku uyandıran, hareketli ve enerjik bir danstır.

SWİNG KÜLTÜRÜ

Swing dansın kültürünü çözümleyebilmek için öncelikle 1920-1950 yılları arasında Amerika’da özellikle etkili olan caz kültürü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. 20. Yüzyılın ilk yarısını etkisi altına alan caz kültürü, canlı ve hareketli bir çağ neticesinde ortaya çıkmıştır. Savaştan çıkıp yenilenme sürecine ve yaralarını sarmaya devam eden insanları dans ettirebilmeyi başaran caz ve swing, dönemin ruhunu ritminde ve hareketlerinde barındırmaktadır. İnsanların buhran dönemlerinden çıkıp kendilerini ifade edebildikleri ve eğlenebildikleri bir müzik türü olan caz, ortaya çıktığı dönemde pek çok ünlü müzisyenin kendini tanıtmasına ve popülerleşmesine de olanak sağlamıştır. Swing de cazın arka planında ortaya çıkan bir dans türü olduğu için ve rock’n roll dansı ile benzerlikler gösterdiği için kısa sürede popülerleşmiş ve döneminin cazın altın çağı olarak isim etmesinde etkili olmuştur.

SWİNG YAPILIRKEN KIYAFET SEÇİMİ

Swing dansı, dönem danslarından olduğu için dans ederken seçilen kostümler de dönem ruhunu yansıtmaktadır. 1920-1950 sürecindeki modayı baz alan bu kıyafetlerde genelde kadınlar kloş etek veya hafif kabarık etekli elbiseler giyer ve erkekler de dönemin modasına uygun pantolon gömlek veya ceket kombinleri yapar. Kadınların saçlarında ve makyajlarında da yine 1920-1950 modasının izlerini taşıyan stiller uygulanır.

Kadınların kıyafetleri yalnızca etek ve elbise ile sınırlı değildir. Dönemin moda anlayışını yansıtan maskülen kesimli pantolonlar, pantolon askıları da kullanılabilir. Swing dansı yapılırken giyilecek kıyafetlerin dans etmeye engel teşkil etmeyecek genişlikte olması ve kumaşların dans ile uyumlu olması gibi faktörler de dikkat edilenler arasındadır.

Swing dansı, doğaçlama olarak uygulanabilen sosyal danslardan olduğu için uygulaması son derece keyifli ve dansçıların ritmine bağlıdır. Swing’in tarihini, nasıl yapıldığını ve dans esnasında giyilen kıyafetler hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre dans gecelerinin aranılan yüzü olmamanız için hiçbir sebep yok. Siz de dans pistlerindeki yerinizi alıp doğaçlama yapılabilen bu güzel dansa kendi ritminizi katabilirsiniz.