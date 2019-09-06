Kolay ve hızlı tarif: Süzek yapması

Süzek Yapması’nı misafirlerinize hazırladığınız sofralarda ana yemek olarak servis edebilirsiniz. Eminiz ki sofradaki herkes Süzek Yapması’nı oldukça beğenecektir. Süzek Yapması için malzemeler şu şekilde sıralanabilir; pilavlı bulgur, yağlı kıyma, kuru sarımsak, domates salçası, biber salçası, kırmızı toz biber, karabiber olarak sıralanabilir. Tabi ki eklenecek olan salçaların ev yapımı salçalar olması yemeğe ayrı bir lezzet katacaktır ancak imkanlara göre hazır salça da kullanılabilir.

SÜZEK YAPMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gr orta yağlı kıyma

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 orta boy soğan

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı karabiber

1.5 limonun suyu

Tuz

SÜZEK YAPMASI NASIL YAPILIR

Soğan ve sarımsağı ince doğrayın. Geniş bir kabın içine kıyma, bulgur, limon suyu, domates salçası, biber salçası, karabiber ve tuz ekleyerek yoğurun. Yoğurarak köfte kıvamına getirdiğiniz içten limon büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayın. Daha sonra iki avuç içinde bastırarak yassı bir şekil verin. Metal süzgece tek sıra halinde dizin. Tencerenin yarısına kadar su koyun bir tutam tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Suyunuz kaynadıktan sonra tencerenin üzerine süzgeci yerleştirin ve 10 dakika kadar köfteleri su buharında pişirin. Ilık olarak servis yapın.

Not: Beraberinde ayran ile yenilmesi tavsiye edilir.