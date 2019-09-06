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Kolay ve hızlı tarif: Süzek yapması

Kolay ve hızlı tarif: Süzek yapması

Gaziantep ve yöresine ait olan Süzek yapması Güneydoğu’nun oldukça fazla çeşit bulunduran mutfağının güzide bir çeşididir. Süzek Yapması, ortalama 20 dakikada hazırlanır ve pişme süresi ise yaklaşık 25 dakika sürmektedir. Çok zor bir yemek olmayan süzek yapması besleyici ve doyurucu özelliğinin yanında oldukça lezzetli bir seçenektir. “Süzek yapması nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı size özel tarifimizde…

Süzek Yapması’nı misafirlerinize hazırladığınız sofralarda ana yemek olarak servis edebilirsiniz. Eminiz ki sofradaki herkes Süzek Yapması’nı oldukça beğenecektir. Süzek Yapması için malzemeler şu şekilde sıralanabilir; pilavlı bulgur, yağlı kıyma, kuru sarımsak, domates salçası, biber salçası, kırmızı toz biber, karabiber olarak sıralanabilir. Tabi ki eklenecek olan salçaların ev yapımı salçalar olması yemeğe ayrı bir lezzet katacaktır ancak imkanlara göre hazır salça da kullanılabilir.

SÜZEK YAPMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 300 gr orta yağlı kıyma
  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 1 orta boy soğan
  • 1 baş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım yemek kaşığı karabiber
  • 1.5 limonun suyu
  • Tuz

SÜZEK YAPMASI NASIL YAPILIR

Soğan ve sarımsağı ince doğrayın. Geniş bir kabın içine kıyma, bulgur, limon suyu, domates salçası, biber salçası, karabiber ve tuz ekleyerek yoğurun. Yoğurarak köfte kıvamına getirdiğiniz içten limon büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayın. Daha sonra iki avuç içinde bastırarak yassı bir şekil verin. Metal süzgece tek sıra halinde dizin. Tencerenin yarısına kadar su koyun bir tutam tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Suyunuz kaynadıktan sonra tencerenin üzerine süzgeci yerleştirin ve 10 dakika kadar köfteleri su buharında pişirin. Ilık olarak servis yapın.

Not: Beraberinde ayran ile yenilmesi tavsiye edilir.

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