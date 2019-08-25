Sütlü kahvenin keyifli tarifi!

“Sütlü kahve nasıl yapılır?” sorusu merak ediliyor. Kahve çok sık tüketilen içeceklerin başında gelmekte. Kahve türleri arasında en lezzetli olan sütlü kahve evde nasıl yapılır merak ediliyor. Kahve yapısı itibariyle sert bir içecektir. Kahve içmeyi sevenler ve ağırlığı yüzünden içemeyenler sütlü kahve içerek tadını hafifletmeyi tercih ediyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 18:20
25 Ağustos 2019 Pazar 18:20
Sütlü kahvenin keyifli tarifi!

Ülkemizde en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahve herkes tarafından seviliyor. Kahve yapısı itibariyle ağır bir içecek olduğu için sütlü kahve daha çok tercih ediliyor. Sütlü kahve hafif ve lezzetli olmasıyla çok fazla tercih ediliyor. Hazırlanışı pratik ve lezzeti harika olan sütlü kahve nasıl yapılır merak ediliyor. 

MALZEMELER:

İki tatlı kaşığı Türk kahvesi

 

İki fincan dolusu süt(istediğiniz sertliğe göre)

 

Kullanıyorsanız toz şeker

YAPILIŞI:

Cezvemizi kısık ateş üstüne alıp sütümüzü ekliyoruz. Sonrasında Türk kahvesini ve kullanıyorsak şekeri de ekliyoruz. Bu süreçte kahvemizin köpürdüğünü göreceğiz. Bir tatlı kaşığı yardımıyla bu köpükleri fincanlarımıza eşit miktarlarda pay ediyoruz. Kahvemizin kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp kahvemizi fincanlarımıza ekliyoruz.

Kahvemizin sunumunda dileğimiz kuruyemişler, bitter veya sütlü çikolata veya çeşitli Türk lokumları kullanabiliriz. İstiyorsak yanında su ile de tüketebiliriz.

Dikkat etmemiz gereken unsur olarak sütlü kahveyi fazla tükettiğimizde kalp çarpıntısına, tansiyonumuzun yükselmesine, mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle kararlı miktarlarda tüketmemizde fayda var.

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