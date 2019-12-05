Sütle ilgili çarpıcı gerçek! Yaşam süresini etkilemiyor

Araştırma sırasında en yüksek oranda süt ürünü tüketenlerin (günde ortalama 4.2 porsiyon) en düşük oranda süt ürünü tüketenlerden (günde ortalama 0.8 porsiyon) yüzde 7 oranında daha fazla hayatını kaybettiği görüldü.

Araştırmada ikisinin ortasında yer alan kişilerin (günde yaklaşık 1 ile 3 porsiyon) hayattta kalma ihtimalinin en az süt ürünü tüketen bireylerinkiyle benzer olduğu ortaya çıktı.

Baş yazarının Boston'daki Harvard School of Public Health'den araştırma görevlisi Ming Ding olduğu, The BMJ adlı bilimsel yayında yayımlanan araştırmada, "Alınan süt ürünü miktarı, ölüm oranının daha düşük olmasıyla ilişikili değildi. Süt ürünlerinin sağlığa etkileri onun yerine geçmesi için kullanılan gıdalara bağlı olabilir" dendi.

Araştımada daha önceki bazı incelemelerde süt ürünleri tüketimiyle aralarında yüksek tansiyon, diyabet, kalp rahatsızlıkları ve belirli kanser türlerinin de yer aldığı bir dizi hastalığa yakalanma riskininin azalması arasında bağlantı kurulduğu belirtildi.

Ancak başka bir dizi araştırmada da yüksek oranda süt ürünleri tüketiminin bazı kanser türlerine yakalanma riskinin artması arasında bağlantı kurulmuştu.

Dünya genelinde yaygın olarak tüketilen süt ürünleri önemli bir protein, D vitamini ve kalsiyum kaynağı. Ancak araştırmanın yazarlarının da işaret ettiği üzere süt ürünleri kolesterol ve doymuş yağ gibi sağlığı olumsuz etkileyebilecek içerikler de barındırabiliyor.