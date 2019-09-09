9-15 Eylül tarihleri arasında Londra'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi 7 gün boyunca farklı kategorilerde temsil edecek olan Boyacı, bu kez de ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğinden emin… Kraliçe Elizabeth Olimpik Parkı'ndaki Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek şampiyonaya 81 ülkeden 600'ün üzerinde yüzücünün katılması bekleniyor.

‘Her şey akvaryumdaki balıkları izlerken başladı, onların da kolları yoktu, benim de…' diyerek hikayesini gönüllerimize kazıyan milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, dünya şampiyonluğu için hazırlıklarını tamamladı. Ankara'da gerçekleşen milli takım hazırlık kampında günde 9000 metre yüzerek ve kara antrenmanları yaparak büyük yarışa hazırlanan Boyacı, şimdi Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyor.

Sümeyye Boyacı havaalanında, ‘Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüzme şampiyonu olacağım. Kendime güveniyorum. Bana inanan, güvenen Türk halkını ve güzel ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.' dedi.

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

Sümeyye Boyacı, 5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir'de 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu.İlkokul eğitimini özel bir okula aldı ve yine aynı okulda ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4.5 yaşında ayağıyla resim yapmaya başladı ve birçok başarıya imza attı. Alexander Pushkin'in Altın Balık adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptı. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla bir sergiye katıldı. Son olarak Brezilya'da düzenlenen Açık Yüzme Dünya Şampiyonası (Open Water Swimming World Championships)'nda dünya şampiyonu olarak hepimizin göğsünü kabarttı.

26-28 Nisan'da Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleşen şampiyonada sırt üstü yarışlarda 45,92'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye, 50 metre kelebek stilinde de 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Paralimpik Avrupa Şampiyonasında'ki başarısıyla büyük bir gurur yaşattı. Kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstü finalinde yarışan Sümeyye Boyacı, 45.21’lik derecesiyle birinci olarak turnuvada Türkiye adına altın madalya kazanan ilk isim oldu.