Dünyanın en küçük gergedanının soyu tükendi: Sumatra!

Ülkenin doğusundaki Sabah eyaletinin Vahşi Yaşam Dairesi, Borneo adasındaki Iman isimli gergedanın cumartesi günü kanser nedeniyle öldüğünü açıkladı. Gergedan Mart 2014'te yakalandığından bu yana rahminde çok sayıda tümör taşıyordu.

Artık doğada kalan Sumatra gergedanı sayısının 100'ün altına düştüğü tahmin edilirken, bazı tahminler yasadışı avlanma ve bir zamanlar gezindikleri doğal habitatlarının endüstriyel ölçekte ormansızlaştırılması sonucu yok olmasıyla bu sayının 30'un bile altında olduğunu öne sürüyor.

Vahşi Yaşam Dairesi Müdürü Augustine Tuuga yaptığı açıklamada 25 yaşında olduğu söylenen Iman'ın, tümörlerin idrar kesesine yaptığı artan baskı nedeniyle ciddi ağrılar yaşadığını ancak ölümünün tahmin edilenden erken gerçekleştiğini söyledi.

Iman'ın ölümü ülkedeki tek erkek Sumatra gergedanının ölümünden sadece 6 ay sonra gerçekleşti. Sabah eyaletinde esaret altındaki bir başka dişi gergedan da 2017'de ölmüştü.