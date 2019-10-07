Su içerek kilo vermek mümkün! İşte su diyeti tarifi

Su diyeti gün içerisinde sadece sıvı gıdalarla beslenmeye dayanan bir diyet türüdür. Günlük hayatta azalan su tüketimini arttırmaya dayanan bu diyet sayesinde böbrekler daha fazla ve daha hızlı çalışıyor. Bu sayede de vücuttaki toksin maddeler daha hızlı atılıyor. Kan basıncını da dengeleyen su diyeti aynı zamanda eklemleri ve omurgayı da korumaya yardımcı oluyor. Hızlı ve kolay yoldan kilo vermek ne kadar cazip olsa da doktor onayı almadan denememelisiniz.

SU DİYETİ GÜNLÜK LİSTESİ

1. GÜN

Kahvaltıda 2 bardak elma suyu içiyoruz(Taze sıkılmış olmasına dikkat). İlk ara öğünümüzde bir bardak papaya suyu içiyoruz. Öğle saatlerinde bir kâse karpuz tüketiyoruz. Karpuz bulamıyorsanız mevsimine göre bol sulu başka bir meyve de tüketebilirsiniz. 2. ara öğünde bir bardak taze sıkılmış portakal suyu ya da limonlu su içiyoruz. Akşam yemeği bir bardak su içiyoruz. 3. ara öğünde bir adet elma ve 2 bardak su tüketip günü tamamlıyoruz.

2. GÜN

Kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta ve 2 bardak su, birinci ara öğünde bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 bardak su tüketiyoruz. Öğle yemeğinde çoban salata yiyoruz ve bir bardak su içiyoruz. 2. ara öğünde 2 adet domates yiyor ve bir bardak su içiyoruz. Akşam yemeğinde bir bardak domates suyu tüketiyoruz. Taze sıkılmış olması gerekiyor. 3. ara öğünde bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su tüketip günü tamamlıyoruz.

3. GÜN

Güne 2 bardak su ve bir adet elma tüketerek başlıyoruz. Elma bulamıyorsanız bol sulu başka bir meyve tüketebilirsiniz. İlk ana öğünümüzde 1 su bardağı papaya ve bir bardak su içiyoruz. Öğle yemeğini çoban salata yiyerek ve bir bardak su içerek geçiriyoruz. Akşam yemeğinde bir bardak domates suyu tüketiyoruz ve 2. ara öğünümüzde bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su içerek günü kapatıyoruz.

4. GÜN

Kahvaltımızı bir bardak yağsız süt ve 2 bardak su ile yapıyoruz. İlk ana öğünümüzde, bir adet muz ve 2 bardak su tüketiyoruz. Muz bulamıyorsanız başka bir mevsim meyvesi tüketebilirsiniz. Öğle yemeğimizi bir bardak süt ve 2 su bardağı su içerek geçiriyoruz. İkinci ara öğünde ise bir adet muz ve 2 su bardağı su tüketiyoruz. Akşam yemeğinde bir adet muz tüketiyoruz. 3. ara öğünde bir su bardağı su içiyor ve bir adet muz yiyoruz. Günü böylece sonlandırıyoruz.

5. GÜN

Kahvaltıda yarım kâse haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su günümüzü başlatıyor. İlk ara öğünde 2 adet domates yiyip 2 su bardağı su içiyoruz. Öğle yemeğini bir kâse domates soslu haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su ile tamamlıyoruz. 2. ara öğünde sadece 2 adet domates yiyoruz. Akşam yemeğimizi bir kâse haşlanmış esmer pirinç ile tamamlıyoruz.

6. GÜN

Kahvaltıda yarım kâse haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su tüketiyoruz. İlk ara öğünümüzde 2 adet domates yiyip 2 su bardağı su içiyoruz. Öğle yemeğinde bir kâse haşlanmış esmer pirinç ve salata yiyoruz. 2 bardak da su içiyoruz. Akşam yemeğinde bir bardak limonlu su içiyoruz. Son ara öğünümüzde bir kâse salata yiyor ve bir bardak su içiyoruz. Böylece günümüzü sonlandırıyoruz.

7. GÜN

Kahvaltıda yarım kâse haşlanmış esmer pirinç yiyoruz ve 2 su bardağı su içiyoruz. İlk ara öğünümüzde 2 adet domates yiyoruz ve 2 su bardağı su içiyoruz. Öğle yemeğinde bir kâse haşlanmış esmer pirinç ve salata yiyoruz yanında da 2 su bardağı su içiyoruz. Akşam yemeğinde bir bardak limonlu su tüketiyoruz. Son ara öğünde ise bir kâse salata yiyip bir bardak su içerek günü tamamlıyoruz.