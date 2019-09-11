Teknolojide devrim: SSD kart nedir?

SSD kart çıktığından beri teknolojik olarak büyük bir çığır açmıştır. Klasik ve eski hard disklerin yerini almıştır. İşte, herkes bu teknolojik gelişme olan “SSD nedir ne işe yarar?” sorusunun cevabını merak etmektedir. SSD, verileri depolamak için kullanılan sürücüler olarak bilinmektedir.

SSD NEDİR?

SSD (Solid State Drive - Katı Hal Sürücüsü), verilerinizi depolamak için mekanik parçalar yerine bellek yongalarından ve dahili devrelerden faydalanan sürücülere verilen isimdir.

Son yıllarda iyi bir PC'ye sahip olmak isteyenlerin vazgeçilmezi haline gelen SSD'ler, geleneksel sabit disklerin bazı sorunlarını ortadan kaldırıyor.

SSD İLE HDD ARASINDAKİ FARKLAR

Geleneksel sabit diskler (HDD) verileri dönen diskler üzerinde depolar; SSD'ler ise hareketli parçalara sahip değildir. SSD'leri bir çeşit pahalı USB belleğe benzetebiliriz. Bunun yanında SSD ve HDD aynı işlevi görürler; sisteminizi yükleyip, kişisel dosyalarınızı ve uygulamalarınızı depolarlar.

SSD KULLANMANIN AVANTAJLARI NELER?

SSD'lerin HDD'lerin karşısındaki en büyük avantajı, hızı. Geleneksel sabit disklere göre SSD'li bir bilgisayar çok daha hızlı açılır ve uygulamaları çok daha hızlı açar. Bilgisayarınızı ister iş için kullanın, ister oyun veya eğitim amaçlı, SSD'nin farkını sıkça hissedeceksiniz.

SSD'ler hareketli parçalara sahip olmadığından, HDD'ler gibi aniden bozulma ihtimalleri daha düşüktür. Bununla birlikte arıza yapan bir SSD'den veri kurtarmak çok daha zor olabilir. SSD'lerin belirli bir yazma kapasitesi vardır ve bu kapasiteye ulaştıklarında kullanılmaz hale gelirler (normal bir kullanımda yıllarca hizmet verebilirler). Hareketli parçalara sahip olmaması, SSD'lerin dışarıdan gelecek sarsıntılardan HDD'ler gibi etkilenmediği anlamına gelir.

Motorundan gelen uğultu ve disk kafasından gelen çıtırtılar, HDD'lerin ortak özellikleri. SSD'ler ise tamamen sessiz çalışırlar. Son olarak SSD'ler, HDD'lerdeki "parçalanma" (fragmantation) sorununu yaşamazlar; bu sorunu otomatik olarak çözecek mekanizmalara sahiptirler ve müdahaleniz gerekmez.

Bununla birlikte SSD'lerin de bazı dezavantajları var. Bunların en başında SSD'lerin HDD'lere kıyasla yüksek fiyatları geliyor. HDD'lerde 500GB "giriş modeli" kabul edilirken SSD'lerde "giriş seviyesi" 128GB'a kadar inebiliyor. Dolayısıyla SSD'lere çok fazla para dökmek istemiyorsanız, SSD ve geniş HDD'yi bir arada kullanabilir, işletim sistemini ve en önemli uygulamaları SSD'ye yükleyerek hız avantajından faydalanabilirsiniz.

SSD NASIL TAKILIR

SSD'ler, SATA veri bağlantılarından faydalanırlar. SATA, 1, 2 ve 3 olmak üzere üç sürüme sahip ve bu sürümler sırasıyla 1.5Gbps, 3Gbps veya 6Gbps aktarabiliyor. Bununla birlikte anakaranızın SATA 3'ü desteklemesi şart değil çünkü SSD'ler geriye uyumlular. Dahası hız kazanımları, tamamen ham aktarım hızına bağlı olmadığından, SATA 3 desteklemeyen bir anakartta bile performans artışını elde edeceksiniz.

SSD'NİZİ KASANIZA MONTE ETMEK İÇİN ŞU ADIMLARI İZLEYİN.

1. Kasayı açın ve anakartın SATA portlarına ve sabit disk yuvalarına rahatça ulaşabildiğinizden emin olun.

2. SSD'yi destek parçasının içerisine yerleştirin ve ardından kasada boş bir 3,5 inç sabit disk yuvasına vidalayın.

3. SATA kablosunun L şekilli ucunu SSD'ye, diğer ucunu anakartın üzerindeki boş bir SATA portuna bağlayın. Windows kurulumu için diğer sabit disklerin bağlantısını, kurulumu tamamlayana kadar sökün.

4. PC'nizi açın ve Windows diskini veya USB'sini takın. Bios'unuzun önyükleme (boot) seçeneklerini kullanarak disk veya USB'den başlatma seçeneğini kullanın.

5. Windows kurulumu başlayacak; ekrandaki yönergeleri izleyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz.