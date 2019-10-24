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  3. Söğürme nasıl yapılır? İşte söğürme tarifi

Söğürme nasıl yapılır? İşte söğürme tarifi

Söğürme nasıl yapılır" İşte söğürme tarifi

“Söğürme nasıl yapılır?” merak edilen lezzetler arasında başa geliyor. Güney Doğu Anadolu yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan söğürme sadece Güney’de değil, birçok yörede sevilmektedir. Lezzetiyle herkes tarafından beğenilen söğürme nasıl yapılır merak ediliyor.

Güney Doğu Anadolu bölgesinin nadide lezzetlerinden olan söğürme herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Söğürme nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü Söğürme her yörece sevilen bir lezzettir. Söğürme yapılışı aslında çok kolay ve pratiktir. İşte herkesin merak ettiği “söğürme nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin devamında sizlerle…
 
SÖĞÜRME (ANTEP USULÜ) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
3 adet közlenmiş patlıcan
2 adet biber
3 adet domates
1 adet soğan
1 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Pul biber
 
ÜZERİNE
 
Maydanoz
 
SÖĞÜRME (ANTEP USULÜ) TARİFİ YAPILIŞI
 
1. Soğanı,biberi, sarımsağı yağda kavuruyoruz.
2. Pembeleşince domatesi ilave edip yumuşamasını bekliyoruz.
3. Tuzu, karabiberi, pul biberi ekliyoruz.
4. Ardından közlenmiş patlıcanları koyup karıştırıyoruz ve ateşten alıyoruz.
5. Servis ederken üstüne maydanoz serpiyoruz. Afiyet olsun
 
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