Söğürme nasıl yapılır? İşte söğürme tarifi

Güney Doğu Anadolu bölgesinin nadide lezzetlerinden olan söğürme herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Söğürme nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü Söğürme her yörece sevilen bir lezzettir. Söğürme yapılışı aslında çok kolay ve pratiktir. İşte herkesin merak ettiği “söğürme nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin devamında sizlerle…

SÖĞÜRME (ANTEP USULÜ) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 3 adet közlenmiş patlıcan

• 2 adet biber

• 3 adet domates

• 1 adet soğan

• 1 diş sarımsak

• Tuz

• Karabiber

• Pul biber

ÜZERİNE

• Maydanoz

SÖĞÜRME (ANTEP USULÜ) TARİFİ YAPILIŞI

1. Soğanı,biberi, sarımsağı yağda kavuruyoruz.

2. Pembeleşince domatesi ilave edip yumuşamasını bekliyoruz.

3. Tuzu, karabiberi, pul biberi ekliyoruz.

4. Ardından közlenmiş patlıcanları koyup karıştırıyoruz ve ateşten alıyoruz.

5. Servis ederken üstüne maydanoz serpiyoruz. Afiyet olsun