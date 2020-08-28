Soğuk duş kalp krizini tetikliyor

Soğuk duş özellikle yaz aylarında ferahlatıcı olsa da kalp hastaları için risk oluşturuyor. Aşırı soğuk su ile duş almanın damarlarda büzüşmeye yol açtığını ve kalp krizini tetiklediğini belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp ve tansiyon hastalarını uyardı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp hastalarını sıcak havada soğuk duş almamaları yönünde uyardı. Prof. Dr. Bilal Boztosun, ’’Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, insan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır. Bu sıcaklığı sağlamak için vücutta çalışan pek çok uyum merkezi vardır. Başlıca düzenlemeyse vücudun kan akımını değiştirmesiyle yapılır. Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur.’’ dedi.

DAMAR TIKANIKLIĞI OLANLAR DİKKAT!



Soğuğa maruz kalındığında vücutta ısıyı korumak için nabız ve tansiyonun yükseldiğini, kalbin daha fazla kan pompalamaya başladığını açıklayan Prof. Dr. Boztosun, ‘’Serinlemek amacıyla aşırı soğuk suyla duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir. Eğer kalp damarlarında tıkanıklık varsa, kalp aşırı çalışmaya bağlı olarak yeterince beslenemez ve zorlanır. Sonuçta kalp krizi tetiklenebilir.” uyarısında bulundu.

’’DENİZ VE HAVUZA ÇİVİLEME, BALIKLAMA ATLAMAYIN’’



Çok sıcak bir ortamdan ani soğuk duşa girmenin bayılmalara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlarına dikkat çeken Prof. Dr. Boztosun, sözlerini şöyle tamamladı: