Soğan suyu ile regl döneminiz düzene girsin

Soğan suyu, düşük kalorisi ve inanılmaz içeriği ile birçok hastalığın çözümü oluyor. Yemeklerin demirbaşı olmakla kalmayıp kür halinde de her derde deva olmaya başladı. A, B6, C vitaminleri; demir; folik asit ve potasyum açısından oldukça zengindir. Kadınlarda meydana gelen çikolata kisti ve miyom oluşumlarına karşı tedavi edici özelliği de var.

İŞTE SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI

Her derde deva olarak bilinen soğanın suyu şifa deposudur. Hastalıklara ve özellikle kilo vermek isteyenlere hem sağlıklı hem de masrafsız bir çözüm olan soğan suyu, çoğu kişinin tercihi haline geldi. Peki, soğan suyu kürü zayıflatır mı? Nasıl yapılır? Soğan suyunun faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Soğan, mutfağımızın demirbaşı ve yemeklerin olmazsa olmazıdır. Düşük kalorisi ve inanılmaz içeriği ile birçok hastalığa ve derde devadır soğan. Son günlerde sıkça kullanılan kürlerden biri olan soğan suyunun iltihap, alerji; kanser önleyici etkileri vardır ve bunların yanı sıra antioksidan görevi yapar. Ayrıca A, B6, B-kompleks, C vitaminleri; demir; folik asit ve potasyum açısından da zengindir.

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Soğanın yukarıda sayılan şekilde içeriği, onu tam bir ilaç deposu gibi yapıyor. Aynı şekilde soğan suyu da bu vitaminleri, mineralleri içereceği için antioksidan, iltihap, alerji ve kanser önleyici özellikleri içermesini sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendiren soğan suyu, kan akışını hızlandırır. Zayıflamaya yardımcı olmasının dışında erkeklerde prostat kanseri ve kadınlarda polikistik over sendromu gibi kadınlara özgü rahatsızlıkların tedavisinde ve iyileşmesinde inanılmaz etkileri vardır. Şimdi sırasıyla soğan suyunun faydalarını madde madde inceleyelim.

- Kadınlarda meydana gelen çikolata kisti (endometriosis) ve miyom oluşumlarına karşı tedavi edicidir.

- Polikistik over sendromu tedavisinde faydalıdır.

- Kadınların yaşadığı adet düzensizliğini ortadan kaldırmaya oldukça etkilidir.

- Menopoz şikayetlerini azaltmak için içilmelidir.

- Kıl dönmelerinde fayda sağlayacaktır.

- Hamile kalmak isteyenlerin, sorunlarına çare olacaktır.

- Ciltte çıkan iltihaplı sivilce ve aknelerde tedavi edicidir.

- İçeriğindeki sulfosid nedeniyle antibiyotik özelliğine sahiptir.

- Dolaşım sistemini düzenler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri bulunmaktadır.

- Vücutta meydana gelen yağlanmayı azaltacağından, zayıflamaya yardımcı olur.

- Stres giderici ve balgam söktürücü etkileri vardır.

- Prostatta oluşan iltihapları azaltıcı etkileri nedeniyle, ağrıların azalmasına yardımcıdır.

- Çiğ soğan tüketimi, yemek sonrasında kandaki total gliserit oranını düşürür.

- Sinüzit rahatsızlığının ilerlemesini önler.