Sofranıza layık haşhaşlı ve krem şantili revani tarifi

Haşhaşlı revaninin yapılışı merak ediliyor. Pratik tatlı tarifleri arasında yer alan haşhaşlı revaniyi yapmak oldukça basit. Krem şantili haşhaşlı revani malzemeleri evde bulunan temel ürünlerden oluşuyor. İşte hemen hemen her yemeğin yanına yakışan haşhaşlı revani tarifi ve malzemeleri...



HAŞHAŞLI REVANİ TATLISI İÇİN MALZEMELER

3 tane yumurta

Yarım su bardağı haşhaş

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Üzeri için:

1 paket krem şanti ve 1 çay bardağı süt

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu tencerede kaynatın, kaynadıktan 2 dakika sonra alın, soğumaya bırakın.

Şerbet soğurken revaniyi hazırlamaya başlayın. Bir kabın içerisinde yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından süt, haşhaş, sıvı yağ ekleyin ve tekrar karıştırın.

Kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek çırpmaya devam edin. Ardından tepsiye ya da borcama dökün. (Altına yağ sürün ya da yağlanmış kağıt kullanın)

Hazırladığınız karışımı 180 derecelik fırında pişirin.

İlk sıcaklığı geçince şerbeti kekin üzerine dökün. (Şerbet soğuk, kek sıcak olmalı ya da tam tersi)

En sonunda üzerine krem şantiyi sürün ve buzdolabında soğumaya bırakın. Haşhaşlı revaniniz hazır. Afiyet olsun.