Slime nedir, ne işe yarar? Slime hamuru nasıl yapılır?

Son yılların en popüler malzemesi slime kinetik hamuru 2017'den bu yana milyonlarca kişinin ilgi odağı haline geldi. Bu eşsiz ürün bugün Dünya'nın bir çok ülkesinde kullanılmaktadır. Malzeme aynı zamanda yumuşak ve sert olabilir, ufalanmaz ve iz bırakmaz, asla kurumaz, hafif ve narindir, şeklini mükemmel şekilde korur. Slime, geleneksel bir fırında polimer kil gibi pişirilebilir ve akriliklerle boyanabilir. Peki slime nedir, ne işe yarar? Hamuru nasıl yapılır?

Slime yapımı kolay bir polimer reaksiyonundan ibarettir. Yapıştırıcıda bulunan zincir moleküller gerekli uzunluğa sahip olmadığından, düğümlenmeden birbirlerinin yanından kayarak gidebiliyorlar. Bunları sık aralıklarla birbirine bağlarsak bu kaymaları bir süre durdurabiliriz. Zincirlerde mevcut olan akışkanlığı böylelikle durdurabiliriz.

SLİME NEDİR?

Slime, polimer malzemeden yapılan yeni nesile hitap eden bir oyun hamuru türüdür. Akışkan, ele yapışmayan aynı zamanda yumuşak kıvama sahip bir oyun hamurudur. 1920'de sentetik polimerler üzerinde araştırmalar yapan Hermann Staudinger tarafından bulunmuştur. Bilimsel çalışmalar sonucunda bu madde oyuncak sektöründe hemen kullanılmaya başlanmıştır. Slime, 1976'da ABD'li bir oyuncak üreticisi tarafından piyasaya sunulmuştur. O zamanlarda yeşil kova ve yeşil slime satan firma çocuklar arasında bir furya başlatmıştır. 2000'li yılların başında Türkiye'de yayın yapan bir çizgi film kanalı, markasına çeşitlilik kazandırmak amacıyla oyuncak ve slime tanıtımı yapmıştır. Bu durum slime oyuncaklarının son zamanlarda bu kadar hayatımıza dahil olmasına neden olmuştur.

SLİME NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Slime, polimer malzemeden yapılan yeni nesil bir oyun hamurudur. Akışkan, ele yapışmayan ve yumuşak kıvamlı bir oyun hamurudur. 1920'de sentetik polimerler üzerinde çeşitli araştırmalar yapan Hermann Staudinger tarafından bulunmuştur. Staudinger, plastiklerle ilgili çalışmaları sebebiyle 1953 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmış bir Alman kimyagerdir. Bilimsel çalışmalar sonucunda bu maddenin oyuncak sektöründe kullanılmaya başlaması ise hemen gerçekleşmemiştir. Slime, 1976 yılında ABD'li bir oyuncak üreticisi tarafından piyasaya sürülmüştür. O dönemlerde yeşil kova ve yeşil slime satışı yapan firma çocuklar arasında da önemli bir furyayı başlatmıştır. 90'ların sonu 2000'li yılların başında ise Türkiye'de de yayın yapan bir çizgi film kanalının kendi markasına çeşitlilik kazandırmak amacıyla başlattığı oyuncaklar arasında slime da yerini almıştır. Çeşitli slime oyuncaklarının özellikle son dönemde bu kadar hayatımızda olmasının ve tüm dünyayı etkisi altına almasının önemli sebebi bu olmuştur.

SLİME ÇILGINLIĞI

İnternetin artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olmasından ötürü slime da önemli bir trend haline gelmiştir. Hiç kuşkusuz slime'ın bu kadar trend olmasındaki en önemli sebep çeşitli sosyal medya mecralarıdır. Gerek Twitter, gerek Instagram gerekse Youtube gibi platformalarda kolaylıkla yayılan bu trendler, slime'ın da önünü açmayı başarmıştır. Bunda elbette slime'a sadece çocukların değil yetişkinlerin de ilgi göstermesi önemli bir sebeptir. Slime'ın renkleri kadar yapılış süreci de ilgi çekmektedir. Eğlenceli ve pratik bulunan slime'ın yapım aşamasına dair çekilen videolar sayesinde slime çılgınlığı başlamıştır. Oynadıkça renklerin iç içe geçtiği ve ele yapışmayan slime'lar stres atmak için de etkili bir yöntem olarak görülüyor. Özellikle slime videolarının altına gelen "İzlemeyi durduramıyorum", "İzlemesi de en az oynaması kadar eğlenceli" gibi yorumlar da günlük hayatın koşturmasından bıkan kişilerin slime videolarını izleme eğilimlerini gösterdiklerini ortaya koymuştur. Yani slime son dönemde çocuklardan daha ziyade Y kuşağı olarak tabir edilen 18-35 yaş arasına hitap etmektedir.

SLİME NASIL YAPILIR?

Bir su bardağı ılık suya çay kaşığı ucu ile boraks ve bir çay kaşığı ucu ile gıda boyası ekleniyor. Kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Sonrasında bir kaseye su bazı tutkal ekleniyor ve üzerine bir bardak oda sıcaklığındaki su ilave ediliyor ve karıştırma işlemine devam ediliyor. İlk önce hazırladığımız ılık su ve gıda boyasıyla hazırladığımız borakslı suyu yavaş yavaş karıştırarak döküyoruz. Kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Tercihe göre üzerine sim eklenebilir. Hazırladığımız slime kaba yapışmıyorsa slime hazır demektir. Koyu olması durumunda ılık su eklenebilir. Slime videoları izleyerek bu işlemi çok daha kolay yapabiliriz.

SLİME MALZEMELERİ NELERDİR?

½ su bardağı tutkal

½ su bardağı sıcak su

Gıda Boyası (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı boraks tozu

SLİME YAPILIŞI

Çocuklu ailelerin, çocukların yaratıcılığını artıran bu tarz oyun hamurlarına ilgi artmasından sonra slime'ın yararlı mı zararlı mı olduğuna dair soru işaretleri artmaya başlamıştır. Bu tarz oyun hamurlarının zehirli olduğu ile ilgili somut veriler bulunmamaktadır. Yalnız küçük yaştaki çocukların slime'ı ağızlarına atmaması için ebeveynler uzmanlar tarafından uyarılmaktadır. 0-6 yaş arasındaki arası çocukların slime ile oynarken yanında yetişkin birinin bulunması daha doğru olacaktır.

Dolayısıyla slime yapılışı aşamasında da eğer çocuklarımızla birlikte yapıyorsak buna dikkat etmeliyiz. Özellikle 0-6 yaş arası çocuklarımızı korumalıyız.

SLİME ZARARLI MI?

Özellikle çocuklu ailelerin, çocukların yaratıcılığının artmasını sağlayan bu tarz oyun hamurlarına ilgi göstermeye başlamasından sonra slime'ın yararlı mı yoksa zararlı mı olduğuna dair çeşitli soru işaretleri doğmuştur. Bu oyun hamurlarının zehirli olduğuna dair somut veriler bulunmamaktadır. Ancak özellikle yaşları küçük olan çocukların slime'ı ağızlarına atmaması için ebeveynler çeşitli uzmanlar tarafından uyarılmaktadır. Küçük olan çocuklar, karşılarında yumuşak ve renkli bir hamurla karşılaştıklarında bu hamurların onlara çekici geldiği unutulmamalı ve özellikle 0-6 yaş arasındaki çocukların slime'larla bir yetişkinin yanında oynamalarına izin verilmelidir.