Kilo vermek isteyenlerin yeni dostu: Kara buğday

Sağlıklı kilo vermenin anahtarlarından birisi olan siyah buğday; Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde yetişmektedir. Tam tahıllı bir besin olan siyah buğday, tahıldan çok kabuklu bir yemişe benzer. Glüten içermediği için çölyak hastaları için de muazzam bir gıdadır.

SİYAH BUĞDAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Glüten İçermediği İçin Çölyak Hastalarına Uygundur.

Buğday, çavdar, yulaf, arpa gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine çölyak hastalığı olanların alerjisi vardır ve sindiremezler. Bu nedenle asla tüketmemeleri gerekir. Karabuğday glüten içermediği için çölyak hastalarının beslenmesinde önemli bir alternatif besin kaynağıdır. Ancak bazı markalara ait karabuğdayda aynı üretim hattında tahıl da işlendiği için "eser miktarda glüten içermektedir" uyarısı yer almakta çölyaklılar karabuğday alırken bu uyarının olmadığı markaları tercih etmelidir.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCIDIR

İnsan vücudu karabuğdayda bulunan proteinin %74’ünü kullanabilir. Yüksek proteine sahip olan diğer gıdaların tersine karabuğdayın içerdiği yağ oranı çok düşüktür. Bu yüzden obeziteye karşı yüksek besin değerli ve düşük kalorili zayıflama diyetlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Karabuğday açlık duygusunu gidermede oldukça etkilidir. Lif oranı yüksektir, bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Günlük 100 gram karabuğday tüketiminin kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürücü, iyi huylu kolesterolü (HDL) yükseltici etkisi vardır.

Yüksek Tansiyonu Düşürür, Kansızlıkta ve Kalp Rahatsızlıklarında Etkilidir: Yüksek oranda potasyum, magnezyum, fosfor ve demir içerir. Bu mineraller yüksek tansiyon, kansızlık ve kalp rahatsızlıklarına karşı çok etkilidir.

KAN ŞEKERİNİN KONTROLÜNDE ETKİLİDİR VE DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Zengin bir magnezyum kaynağıdır. Yapılan araştırmalar yüksek oranda magnezyum içeren gıdalarla beslenen kişilerin kan şekeri düzeyinin dengeli kaldığını göstermiştir. Şeker hastaları karabuğdayı diğer karbonhidratlara göre daha rahat tüketebilirler.

HORMONA DAYALI KANSERLERE VE KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCUDUR

Bitkisel lignan içeriği ile hormon bağlantılı kanser riskini azaltmaktadır.

Karaciğer Dostudur:

İçerdiği Choline bileşiği karaciğer yağlanmasını azaltır ve karaciğerin çalışmasını kolaylaştırır.