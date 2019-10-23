Sigarayı bırakmak artık çok daha kolay! İşte yolu

Londra'daki Imperial College'den Magda Lampridou, "İnsanlar sigarayı bırakmaya çalıştıkları zaman kendilerini çok yalnız hissederler. Sigara içmek için mola veremezler ve iş arkadaşlarıyla partilere katılamazlar. Buna ek olarak nikotin eksikliği de onlara engel olur. Arkadaşları ya da eşleri tarafından görecekleri yardım, onları mücadelelerinde daha güçlü kılacak" açıklamasında bulundu.

"3 İÇİÇİDEN 2'SİNİN ÖLÜM NEDENİ"

Günümüzde sigara içmek ve buna bağlı hastalıklar erken ölümün ana nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) istatistiklerine göre dünyada her yıl tütün ve pasif içicilik, yaklaşık 6 milyon insanın ölümüne neden oluyor, her 3 sigara içicisinden ikisi ise aşırı sigara içme nedeniyle ölüyor.

"GENETİK DOĞADAN DA KAYNAKLANIYOR"

Birçok sigara tiryakisinin bu alışkanlıklarından kurtulmaya çalıştıklarını, ancak herkesin bunu başaramadığını bilen uzmanlar, farklılıkların insanların sadece psikolojik değil, genetik doğasından da kaynaklandığını belirledi. Lampridou ve ekibi, sigara içmenin sosyal bileşenine ağırlık vererek, ciddi kalp hastalıkları olan ve doktorların çoktandır sigarayı bırakmalarını önerdiği 200 sigara tiryakisini bir araya getirdi.

EŞLER, AKTİF BİÇİMDE DESTEKLEDİ

Deneye katılan bazı kişilerin eşleri, kimi sigarayı yeni bırakmış veya içmeye devam ediyor olsa da eşlerini aktif bir şekilde desteklemeye karar verdi. Araştırmacılar, sigarayı bıraktıktan sonra krizleri önlemeye yardım eden popüler programlardan birini önerirken, kardiyologlar ise katılımcılardan bu süreçte ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermelerini istedi.

"TİRYAKİLERİN YÜZDE 64'Ü BIRAKMAYI BAŞARIYOR"

Sigara tiryakilerin neredeyse yüzde 64'ü bu alışkanlıklarını bırakmayı başarırken, farklı içici gruplarının arasındaki başarı seviyesi büyük farklılık gösterdi. Uzmanlar, eşlerinin yardımı olmadan sigarayı bırakmayı çalışanların başarısının, birlikte bırakmaya karar veren ailelere göre 6 kat daha düşük olduğunu belirledi.

Lampridou'ya göre bu sonuç, sigara içenlerin aynı düşüncede olan kişilerle birlikte sigaradan vazgeçmeleri ve eğer ailede başka nikotin bağımlıları varsa bu kişileri de ikna etmeleri gerektiğini ortaya koyuyor