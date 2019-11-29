Günde bir paket sigara içenler o hastalığa bir adım daha yaklaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkedeki 21 bin 703 kişinin zatürreden hayatını kaybettiğini kaybettiğini belirten Koşar, sigara kullanımının da bu hastalığa neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Koşar, günde bir paket (20 dal) sigara tüketiminin zatürre riskini 2,9 kat artırdığını açıkladı:

Akciğerde yapısal bozukluklara neden olan hastalıkları bulunanlar ve sigara içenler, zatürrenin daha sık görüldüğü ve ciddi seyrettiği hasta gruplarıdır. Sigara kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatarak zatürre oluşmasına sebep olmaktadır. Günde 10 ila 20 arası sigara tüketimi zatürre riskini 2,3 kat, 20 sigara tüketimi ise 2,9 kat artırır.

Filiz Koşar, zatürrenin, kişide ani başlayan öksürüğe ek olarak dört günden uzun süren ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi bulgularının yanı sıra göğüs, baş ya da yaygın vücut ağrısı, bulantı, kusma, bilinçte bozukluk ve halsizlik şikayetleriyle de seyredebileceğini söyledi.

Koşar, bu belirtilerle doktora başvuran kişilerin akciğer grafisi ve gereklilik halinde tomografisinin çekilip balgam ve kan testlerinin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AA