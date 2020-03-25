Şifa kaynağı zencefilin faydaları nelerdir?

Koranavirüs salgını zencefil satışlarını artırdı. Koronavirüse karşı önlem almak isteyen vatandaşlar zencefilin faydalarını merak ediyor ve akdarlara koşuyor. İşte şifa kaynağı zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. İşte kanserden soğuk algınlığına iyi gelen zencefilin 10 faydası...

Tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye’de de görülmesiyle birlikte vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve virüsten korunabilmek için doğal bitkilere yöneldi. Şu an en çok talep gören zencefil, zerdeçal, tarçın, ekinezya ve propolis. Bu gibi ürünler daha çok talep görüyor.

Zencefil, dünyanın her yerinde bulunan ve şifa kaynağı olarak görülen baharattır. Toz, kurutulmuş ve taze zencefil olarak tüketilir. Sağlık açısından birçok faydası bulunan zencefil uzmanların tavsiye ettiği bir baharat türüdür. Yemeklere lezzet vermesiyle bilinen zencefilin çayı da yapılıyor.

ZENCEFİLİN FAYDALARI

1. Mide bulantısını hafifletir

2. Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir

3. Sindirimde fayda sağlar

4. Gaz birikimini önler, artrit ağrısını azaltır

5. Astımı hafifletir

6. Kilo vermeye yardımcı olur

7. Karaciğeri korur

8. Kanseri önler

9. Kalp sağlığını korur

10. Kas ağrılarını azaltır