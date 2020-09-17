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17 Eylül 2020 Perşembe 17:50 | Son Güncelleme:

Şifa deposu: Yaban mersinli smoothie tarifi

Yaban mersinli smoothie tarifi merak ediliyor. Özellikle virüs sürecinde bağışıklığı güçlendiren içecek tarifleri arayanlar yaban mersininin faydalarını öğrenince yaban mersinli smoothie tarifini favori içecekleri arasına ekleyecek. İşte yaban mersinli içecek tarifi ve malzemeleri...

Smoothie tarifleri araştırılıyor. Peki, yaban mersinli smoothie hiç denediniz mi? Kanseri önleyen ve cilt sağlığına iyi gelen yaban mersininin faydaları saymakla bitmiyor. İşte şifa dolu yaban mersinli smoothie tarifi...

YABAN MERSİNLİ SMOOTHİE TARİFİ

Yarım su bardağı yaban mersini

1 su bardağı süt

1 adet muz

1 tatlı kaşığı bal

YABAN MERSİNİ SMOOTHİE YAPILIŞI

Mutfak robotunuzun içerisine yaban mersini, muz, bal ve sütü ilave edin. Tüm malzemeleri robottan geçirin ve pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra sunuma geçebilirsiniz. Yaban mersinli smoothie tarifiniz hazır. Afiyet olsun.

YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI

Kalbe iyi gelir

Şeker hastalarına iyi gelir

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar

C vitamini ihtiyacını karşılar

Ciltte kırışıklığı azaltır

Kanserle savaşmaya yardım eder

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