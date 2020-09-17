Şifa deposu: Yaban mersinli smoothie tarifi
Yaban mersinli smoothie tarifi merak ediliyor. Özellikle virüs sürecinde bağışıklığı güçlendiren içecek tarifleri arayanlar yaban mersininin faydalarını öğrenince yaban mersinli smoothie tarifini favori içecekleri arasına ekleyecek. İşte yaban mersinli içecek tarifi ve malzemeleri...
Smoothie tarifleri araştırılıyor. Peki, yaban mersinli smoothie hiç denediniz mi? Kanseri önleyen ve cilt sağlığına iyi gelen yaban mersininin faydaları saymakla bitmiyor. İşte şifa dolu yaban mersinli smoothie tarifi...
YABAN MERSİNLİ SMOOTHİE TARİFİ
Yarım su bardağı yaban mersini
1 su bardağı süt
1 adet muz
1 tatlı kaşığı bal
YABAN MERSİNİ SMOOTHİE YAPILIŞI
Mutfak robotunuzun içerisine yaban mersini, muz, bal ve sütü ilave edin. Tüm malzemeleri robottan geçirin ve pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra sunuma geçebilirsiniz. Yaban mersinli smoothie tarifiniz hazır. Afiyet olsun.
YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI
Kalbe iyi gelir
Şeker hastalarına iyi gelir
Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar
C vitamini ihtiyacını karşılar
Ciltte kırışıklığı azaltır
Kanserle savaşmaya yardım eder