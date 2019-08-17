Sedef hastalığı hakkında bilinmeyenler

Sedef hastalığı bir deri hastalığıdır. Her yaştaki insanda ortaya çıkabilir. Sedef hastalığı bir anda başladığı gibi herhangi bir zamanda yok olabilir. İlk başlarda yavaş bir şekilde seyretse de zamanla şiddetini arttırabilir.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:58
17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:19
Sedef hastalığı hakkında bilinmeyenler

Sedef hastalığının en çok karşılaşılan türü psoriasis vulgaris türüdür. Belirtiler en çok diz, dirsek ve saçlı bölgelerde görülür. Sedef hastalığının nedenleri için hala kesin bir şeyler söylenemez. Bununla birlikte sedef hastaları için en büyük risk genetik faktörlerdir. Fiziksel muayene ve tıbbi hikâye, Deri biyopsisi hastalığın tanısının konulması için kullanılan yöntemlerdir.

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Sedef hastalığı (tıp dilinde: psoriasis), bir tür multifaktöryel etiyolojili deri hastalığı. HLA-Cw6 doku uygunluk antijeni birçok türünde genetik yönü oluşturur. Bu nedenle bazı hastaların ailelerinde de hastalık görülebilmektedir. Bazı ilaçlar ve duygusal dalgalanmalar hastalığı ortaya çıkarabilir veya aktifleştirebilir.

Stres, sedef hastalığını artıran faktörlerin başında gelmektedir. Ayrıca boğaz ve vücutta meydana gelen enfeksiyonlar, özellikle çocuklardaki damla tipi sedefi tetikleyen nedenlerdendir.

SEDEF HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık görülen formu plak tipi sedef olup deride, özellikle diz, dirsek, sırt ve sakrum denen kuyruk sokumunda kızarıklık, pullanma ve deride dökülme ile karakterizedir. Fakat hastalık başka şekillerle de görülebilmektedir.

Sedef hastalığının tedavisi var mıdır?

  • İlaç tedavisi (Çoğu hastalarda kortizon içeren kremler ve losyonlar geçici olarak lezyonları ortadan kaldırdığı görülmüştür.)
  • Işık tedavisi (Fototerapi)
  • Biyolojik ajanlar: Etanercept (Enbrel), İnfliximab (Remicade),Adalimumab (Humira); bu iki biyolojik ajana dirençli ise Efalizumab kullanılır.
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