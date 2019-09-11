Tokat mutfağının sıcak lezzeti: Sebzeli kebap tarifi

Tokat bölgesinin nadide lezzetlerinden olan Sebzeli kebap herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. Aslında çok kolay ve pratiktir.

MALZEMELER;

250 gram kuşbaşı et

6 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 tane büyük boy patlıcan

3 tane orta boy patates

2 tane domates

2 tane yeşilbiber

tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI