Tokat mutfağının sıcak lezzeti: Sebzeli kebap tarifi
Tokat yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan sebzeli kebap sadece Tokat’ta değil, birçok yörede sevilmektedir. Sofraları lezzetiyle süsleyen sebzeli kebap herkes tarafından beğeniliyor. “Sebzeli kebap nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı lezzetli tarifimizde…
Tokat bölgesinin nadide lezzetlerinden olan Sebzeli kebap herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. Aslında çok kolay ve pratiktir.
MALZEMELER;
- 250 gram kuşbaşı et
- 6 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 tane büyük boy patlıcan
- 3 tane orta boy patates
- 2 tane domates
- 2 tane yeşilbiber
- tuz, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
- Patlıcanları çizgili soyun, iri doğrayıp kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkartın.
- Patatesleri küp şeklinde fındık kadar doğrayıp kızartın ve kağıt havlu üzerine çıkartın.
- Eti kuşbaşı doğrayıp suyunu çekene kadar kavurun. Yanına sarımsakları da ekleyip 1-2 dakika daha kavurup salçasını ekleyin.
- Baharatlarını ve üzerini 3 parmak kadar geçecek sıcak su ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakın.
- Etler iyice yumuşadığında tuzunu ayarlayın, eğer suyu bittiyse 1,5 bardağı tamamlayacak kadar sıcak su ekleyin ve ocaktan alın.
- Küçük borcam tepsiye patlıcan ve patatesleri koyun, karıştırın.
- Üzerine eti dökün.
- Biberleri ve domatesleri iri doğrayın. Tepsiye gelişi güzel bastırarak yerleştirin.
- 200 dereceli fırında domatesler eriyene kadar pişirin.
- Pişirirken arada karıştırın ki etler kurumasın. Servisten birkaç saat önce pişirebilirsiniz, bu durumda fırını kapatınca daha büyük bir tepsiyi yemeğe kapatın ki etler kurumasın.
- Pişen yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.