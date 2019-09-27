Sebze ve meyve yemeyen kadınlar kör olabilir!

İngiltere’nin Norwich kenti sakini Jade Youngman, 3 yaşından beri yemek seçme bozukluğu yaşıyor, bu yüzden meyve, sebze ve bazı diğer ürünlerden uzak durmak zorunda. Doktorlar bu hastalığın yaşla geçeceğini söyledi ama henüz hiçbir değişiklik yok.

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Genç kadın, “Kahvaltı yapmıyorum, öğle yemeğinde ise bir dilim pizza ile peynir yiyorum” dedi.

Sebze meyve gördüğünde midesinin bulandığını itiraf eden Youngman, onları yerse hiçbir şey olmayacağını bildiğini ama kendini buna mecbur edemediğini söyledi.

Bu sorunu çözmek için psikiyatri uzmanlarına başvurduğunu ama sonuç alamadığını anlatan kadın, “Bunun sağlığımı etkilediğini biliyorum” diye ekledi.

Doktorlar, bu ‘diyet’ yüzünden gereken vitamin ve mineralleri almadığı için kadını görme yetisini kaybedebileceği konusunda uyardı.

“Kendimi çaresiz hissediyorum, sanki hiçbir şey yapamazmışım gibiyim” diyen Youngman, “Sadece bana yardımcı olacak birini bulmak istiyorum” diye ekledi.