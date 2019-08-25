Brezilya'nın meşhur sokak karnavalı: Samba!

"Samba nedir?" sorusunun cevabı vatandaşlarımız tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kölelerin Afrika'dan Brezilya'ya getirmiş oldukları bir dans türü olan Samba, insanlar tarafından başkaldırış amacı ile yapılmıştır. Bu kölelerin lisanlarında dans anlamına gelen "Semba", karnavallarda neşeli bir şekilde yapılan danstır.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:09
25 Ağustos 2019 Pazar 14:14
Brezilya'nın meşhur sokak karnavalı: Samba!
Samba, 20. yüzyılda "Sokak Karnavalı" oyunu ile Amerika'da yapılan; ancak I. Dünya Savaşı öncesinde Brezilya kökenli "Maxixe" isimli bu dans, daha öncesinde Uluslararası Latin Amerikan Dansları yarışmalarında yer almış olmasına karşın 1925 yılında Avrupa'ya da yayılmaya başlamıştır. Samba 1939 sonrasında popülaritesi artmış, Walter Laird ve partneri Lorraine sayesinde özellikle 1948-1949 yıllarında Avrupa'yı etkisi altına almıştır. 
 
SAMBA TARİHİ 
 
Samba neşeli ve hızlı bir Latin Amerikan dansıdır. Dansın gerçek karakterini yakalayabilmek için hareketler karnaval atmosferindeki abartılı neşe hissedilerek yorumlanmalıdır. Her yıl düzenlenen Rio Karnavalı'nda sunulan Samba versiyonları, gelişmiş bir versiyon olan uluslararası Samba'dan farklıdır. Rio Karnavalı'nda Samba ferdî olarak uygulanırken, uluslararası versiyonda eşli olarak sunulur. Samba'nın pek çok figürü kalça hareketlerine dayanmakta olup bu kıvraklığa kolayca erişmek kolay değildir. Ancak bu hareketlerin yokluğunda Samba etkisini kaybetmektedir. Bu dansın doğasında yer alan sert adımlar ve yumuşak yükselme alçalmalar güçlü bir vücut dayanıklılığı ve esnekliği gerektirir. Günümüzde genellikle Samba'nın iki vuruşlu, basitleştirilmiş hâli kullanılmakta olup dansın eşit olmayan vuruşlar içeren orijinal hâli, yetenekli ve ileri seviye dansçılar tarafından tercih edilir.
 
Samba, kölelerin Afrika'dan Brezilya'ya getirdikleri bir danstır. Bu kölelerin lisanlarında dans anlamına gelen "Semba", Brezilya'nın kültürüne ulusal sokak festivali danslarının gurur duyarak sundukları adı olarak geçmiştir. Yirminci yüzyılın başında Broadway'daki "Sokak Karnavalı" oyunu ile Amerika'ya giren; ancak I. Dünya Savaşı öncesinde bir Brezilya kökenli bir sözcük olan "Maxixe" adıyla bilinen bu dans, daha öncesinde Uluslararası Latin Amerikan Dansları yarışmalarında yer alıyor olmasına karşın 1925 yılında Avrupa'ya da yayılmaya başladı. Samba esas popüleritesini 1939 sonrasında kazandı, Walter Laird ve partneri Lorraine sayesinde özellikle 1948-1949 yıllarında Avrupa'yı etkisi altına aldı.
MÜZİK 
 
Samba'nın Brazilya Müziği'ne ait tamborim, chocalho, reco-reco ve cabaca gibi enstrümanlar ile hayat bulan, kuvvetli davul ritimleri taşıyan özgün ritimli bir müziği vardır.
 
Dünya Dans Sporu Federasyonu kurallarına göre, dans sporu yarışmalarında bu dans için kullanılacak müziklerin standart ritim özellikleri şöyledir:
 
50-52 bar/dakika
2 vuruş/bar
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