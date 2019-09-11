Salep 7 konuda iyileştiriyor!

Lezzetten daha fazlası olan salep vücudumuzun sağlığı için çok yararlı bir içecek. Salep içerken aynı zamanda içerisindeki besleyici zenginlikler sayesinde vücudunuza iyilik yapıyorsunuz. “Salepin faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

SALEBİN FAYDALARI NELERDİR ?

Grip ve Öksürüğe İyi gelmektedir; Özellikle kış aylarında pek çok kişi grip, nezle vb. gibi hastalıklara kolay bir şekilde yakalanabilmektedir. İşte tam bu sırada salep devreye giriyor. Nezle, grip gibi hastalıklara karşı doğal salep tüketilmesi çok faydalı olacaktır. Öksürüğün kesilmesine yardımcı olur. Hastalığa yakalanmadan veya grip belirtileri görüldüğü anda salep tüketilirse hastalığın kolay bir şekilde atlatılmasına yardımcı olacaktır.

Kilo vermeye yardımcıdır; Salep aç hissi duymadan rahatlıkla kilo vermenize yardımcı bir sıcak içecektir. Salebin yanında yine sağlığımıza iyi gelen badem, fındık, fıstık gibi kuru yemişlerde yine aşırıya kaçmadan tüketebilirler. Bu şekilde tüketim bireyde tokluk hissini sağlar, kan şekerine düzenlenmesine yardımcı olur ve bireyde oluşan tatlı tüketme isteği giderilmiş olacaktır.

Vücudumuzdaki Yağların Yakılmasına Yardımcı Olmaktadır; Yukarıda belirtiğimiz gibi salebin yapım aşamasında süt önemli bir besin. İçeriğinde bolca kalsiyum ve protein bulundurması sebebiyle vücuttaki fazla yağların yakılmasında etkilidir. Ayrıca kilo vermenin yanında sağlıklı kasların oluşmasına ve korunmasına yardımcı olmaktadır.

Düşük Kalorili Bir İçecektir; Düşük kaloriye sahip olan ve tok tutabilmesi sayesinde kule vermeye yardımcı olan salep diyet yapanlar için önerebileceğimiz doğal ve tatlı bir içecektir. Ara öğünlerde salep tüketilirse kilo vermeye yardımcı olacaktır. Şeker eklemeden tüketin.

Kabızlığın Giderilmesine Yardımcı Olmaktadır;Süt yerine su eklenerek de hazırlanabilen salep bağırsakların temizlenmesine yardımcı olmaktadır.Bağırsaklarda bulunan toksinlerden arınmasına,bağırsakların temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

Karında Oluşan Şişkinlikleri Giderir;Fazla yiyecek tüketme veya biriken gaz sonucu oluşan şişkinliklerin giderilmesine yardımcı olur.Salebin sindirim sistemini ve bağırsakları rahatlatması sayesinde şişkinlikler gider.

Vücudun Enerjisini Arttırmaktadır;Bireyde oluşan halsizlikleri giderir,yorgunluğun atılmasına yardımcı olur.Hem bedenen rahatlama sağladığı gibi ruhen de bireyin rahatlamasına yardımcı olmaktadır.

-Kadınların adet düzensizliklerinin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

-Bireyde oluşan kabızlık veya şişkinlik gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

-Hemoroid rahatsızlığı yaşayanlar için salep tüketimi faydalı olacaktır.

-Mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

-Sindirimin sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olmaktadır.

-Salep tüketimi bireyin hafızasının güçlenmesine ve zihnin canlı kalmasına yardımcı olmaktadır.

-Üşüdüğünüz zamanlarda salep tüketirseniz vücudunuzun sıcaklığı dengelenecektir,soğuktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

-Öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olmaktadır.

-Baş ağrısı çekenler salep tüketirse ağrı hafifleyecektir.

EVDE KENDİNİZ DOĞAL BİR SALEP HAZIRLAYIP TÜKETMEK İSTİYORSANIZ EĞER BİR ÖRNEK VERECEK OLURSAK;

-Yaklaşık 1 litre süt

-1 kaşık toz şeker

-1 kaşık saf toz salep

-Eğer istediğiniz taktirde 1 paket vanilya ve çubuk tarçın eklenebilir .

-Hazırlandıktan sonra üzerine dökmek için toz tarçın

En başta toz salep ve toz şekeri karıştırın.Tencereye konan süt kısık ateşte yavaşça kaynasın.Çırpma teli yardımıyla hazırlanan karışımı karıştıra karıştıra yavaşça sütün içine ekleyin.Dibinin tutmaması ve pütür pütür olmaması için salep kıvamına gelene kadar da karıştırmayı bırakmayın..Karışım kaynamaya başlayınca kıvamına gelmiş olduğunu anlayabilirsiniz.Daha sonra salebi fincana koyarak üzerine de bolca tarçın ekleyip afiyetle tüketebilirsiniz. Yapımı gayet kolay ve basittir.