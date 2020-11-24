Salçalı un çorbası nasıl yapılır? Evde bulunan malzemelerle un çorbası tarifi

Un çorbası tarifi sevilen çorbalar arasında yer alıyor. Peki, un çorbası nasıl yapılır? Evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli çorba sofranıza çok yakışacak. İşte bol baharatlı salçalı un çorbası tarifi...



SALÇALI UN ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER



2 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Toz kırmızı biber

Kuru nane

İsteğe göre reyhan

Tuz

Su

SALÇALI UN ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI



Un çorbası için önce tencerede tereyağını eritin. Ardından unu ilave edip 1-2 dk kokusu çıkana kadar kavurun.

Sonra salçaları ve baharatları ekleyip 1-2 dakika kadar daha kavurmaya devam edin. Suyu ve tuzu ilave edip içinde topak kalmaması için sürekli karıştırın. Kaynadıktan sonra tuzunu ekleyin.

Kaynadıktan sonra 5 dk daha ocakta tutup ocağı kapatalım. Un çorbası hazır. Afiyet olsun...