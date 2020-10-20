Sağlık dostu meyveli yulaf ezmesi tarifi

Yulaf ezmesi tarifi özellikle diyet yapanlar tarafından araştırılıyor. Evde bulunan mevsim meyveleri ve yoğurtla hazırlayabileceğiniz yulaf ezmesi sağlık açısından kabızlıktan kilo vermeye kadar birçok soruna faydalı. Hem meyveli yulaf ezmesi tarifini hem de yulaf ezmesinin faydalarını sizler için bir araya getirdik.



MEYVELİ YULAF EZMESİ MALZEMELER



3 yemek kaşığı yulaf

1 kase yoğurt

Çilek, böğürtlen ya da istediğiniz meyveler

MEYVELİ YULAF EZMESİ TARİFİ

Yulaf ezmesi tarifini kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Öncelikle 1 kâse yoğurt içinde 3 yemek kaşığı yulaf ezmesini iyice karıştırın. Böğürtlen, muz, çilek, elma gibi çeşitli mevsim meyveleri ile yulaf ezmesi tabağınızı süsleyebilirsiniz. Üzerine bal da gezdirebilir veya kuruyemişlerle de zenginleştirebilirsiniz.

YULAF EZMESİNİN FAYDALARI

Kalorisi düşüktür. Bu nedenle kilo vermek isteyenler tarafından çok tüketilir.

Bağşıklık sistemini düzenler ve güçlendirir.

Kişide oluşabilecek yaralanmaların çabuk iyileşmesini sağlar.

Kabızlık sorununa iyi gelir.

Yüksek miktarda antioksidan içerir.