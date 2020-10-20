Sağlık dostu meyveli yulaf ezmesi tarifi
Yulaf ezmesi tarifi hem kilo vermek hem de bağışıklığı güçlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyetinize ve sağlığınıza uygun meyveli ve yoğurtlu yulaf ezmesi tarifi haberimizde.
Yulaf ezmesi tarifi özellikle diyet yapanlar tarafından araştırılıyor. Evde bulunan mevsim meyveleri ve yoğurtla hazırlayabileceğiniz yulaf ezmesi sağlık açısından kabızlıktan kilo vermeye kadar birçok soruna faydalı. Hem meyveli yulaf ezmesi tarifini hem de yulaf ezmesinin faydalarını sizler için bir araya getirdik.
MEYVELİ YULAF EZMESİ MALZEMELER
3 yemek kaşığı yulaf
1 kase yoğurt
Çilek, böğürtlen ya da istediğiniz meyveler
MEYVELİ YULAF EZMESİ TARİFİ
Yulaf ezmesi tarifini kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Öncelikle 1 kâse yoğurt içinde 3 yemek kaşığı yulaf ezmesini iyice karıştırın. Böğürtlen, muz, çilek, elma gibi çeşitli mevsim meyveleri ile yulaf ezmesi tabağınızı süsleyebilirsiniz. Üzerine bal da gezdirebilir veya kuruyemişlerle de zenginleştirebilirsiniz.
YULAF EZMESİNİN FAYDALARI
Kalorisi düşüktür. Bu nedenle kilo vermek isteyenler tarafından çok tüketilir.
Bağşıklık sistemini düzenler ve güçlendirir.
Kişide oluşabilecek yaralanmaların çabuk iyileşmesini sağlar.
Kabızlık sorununa iyi gelir.
Yüksek miktarda antioksidan içerir.