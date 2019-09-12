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Safra yolu kanseri belirtileri ve tedavileri nelerdir?

Safra yolu kanseri belirtileri ve tedavileri nelerdir"

Safra yolu kanserinin belirtileri ve tedavisi vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Son yıllarda safra kesesi kanserinde daha sık görülmekte olan safra yolu kanserinde belirgin bir erken bulgu bulunmamaktadır. Buna rağmen safta yolu kanserinde karşımıza çıkabilecek belirtilerden bazıları; cilt ve gözlerde sararma, kaşıntı, açıklanamayan kilo kaybı ve idrar renginde koyulaşmadır. İşte, “safra yolu kanseri belirtileri ve tedavisi nedir?” sorusunun yanıtı…

Safra yolu kanserinin belirtilerini ve tedavisini sizler için araştırdık. Safra yolu kanserinde tanıda kullanılan tetkik ve yöntemlerden bazıları; anjiyografi yapılarak damar yapıları, kan tetkikleri; karaciğer fonksiyon testleri ve ultrasonografi, MR, bilgisayarlı tomografi gibi farklı görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Safra yolu tedavisi kişiden kişiye  farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir.

İŞTE SAFRA YOLU KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Risk Faktörleri

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir. Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide  mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Safra yolu kanserlerinin bilinen risk faktörleri şunlardır;

  • Karaciğer ve safra yolu hastalıkları (Hepatit B, C, siroz gibi)
  • Ülseratif Kolit ve Chrohn Hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları
  • İleri yaş
  • Obezite veya aşırı kiloluluk
  • Alkol kullanımı
  • Diyabet

Belirtiler:

Safra yolu kanserlerinde en sık görülen belirtiler şunlardır;

  • Cilt ve gözlerde sararma(sarılık)
  • Ciltte kaşıntı
  • Yağlı ve açık renkli dışkılama
  • İdrar renginde koyulaşma
  • Bel ve/veya karın
  • İştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı
  • Açıklanamayan kilo kaybı

Tanı:

Safra yolu kanserlerinde tanıda kullanılan tetkik ve yöntemler şunlardır;

  • Kan tetkikleri; Karaciğer fonksiyon testleri, bilirubin, CEA ve CA 19-9 belirteçleri yükselebilir.
  • Ultrasonografi, MR, bilgisayarlı tomografi gibi farklı görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.
  • Kolanjiografi yapılarak safra kanalları görüntülenebilir
  • Anjiyografi yapılarak damar yapıları görüntülenebilir

Tedavi:

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.

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