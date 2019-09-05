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  3. Telefonunuzda yer açın: İnternet geçmişi nasıl silinir

Telefonunuzda yer açın: İnternet geçmişi nasıl silinir

Telefonunuzda yer açın: İnternet geçmişi nasıl silinir

Popüler kültürün bize sunduğu markalardan biri olan Apple, cihazlarındaki özellikleri le bize birçok imkanı sunmaktadır. Apple şirketinin ürünlerinin işlemcisi diğer işlemcilerden daha farklı bir yapıya sahip olan İOS işlemcisidir. "Safari'de geçmiş nasıl silinir?" sorusunun yanıtı haberimizde…

Safari Apple şirketinin işlemcisi olan İOS'un arama motoru olarak kullanılmaktadır. Kullanımı diğer cihazlar ve tarayıcılardan daha farklı olan İOS işlemcisinde bulunan Safari arama motorundan daha önce girilmiş olan web sitelerinin ve aranan her şeyin geçmişi cihazdan silinebiliyor.

SAFARİ’DE GEÇMİŞ NASIL SİLİNİR?

Bilgisayarda internet tarayıcısı ile girdiğiniz sitelerin geçmişini silebildiğiniz gibi yani ziyaret ettiğiniz siteleri nasıl siliyorsanız yeni nesil cep telefonlarında da girdiğiniz siteleri silebilirsiniz. Tabi sadece iPhone değil diğer tüm cihazlarda da çok silebilirsiniz.

Biz burada iPhone cihazlarda arama geçmişi nasıl silinir, girdiğiniz siteler nasıl sinilir onu anlatacağız. İlk olarak telefonunuzdan ayarlar bölümüne giriş yapınız. Daha sonra ise safari ile giriyorsanız safari bölümüne giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra ise karşınıza gelen ilk ekranda tarihçeyi sil, çerezleri verileri sil şekliden bir bilgi çıkacaktır. Bunları dokunduktan sonra işlem tamamlanmış olacaktır.

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