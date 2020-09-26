Saçtaki kepek sorununu elma sirkesiyle çözün

Saçlarda kepek sorunu nasıl çözülür? sorusunun cevabı araştırılıyor. Elma sirkesi, karbonat ve çam terebentin yağının saça iyi geldiği biliniyor. Peki, kepek sorunu için hangisini nasıl kullanacağız? İşte kepek sorununu çözen 3 yöntem...



Elma sirkesi

1 yemek kaşığı elma sirkesine 1 bardak su ilave edin. Karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 1 saat beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Bu yöntemi haftada iki kere düzenli uygulamalısınız.

Karbonat

Karbonat da saça önemli bir fayda sağlıyor. Şampuanınızın içerisine bir yemek kaşığı karbonat ekleyerek kepekleri azaltabilirsiniz.

Çam terebentin

Şampuanın içine 1 kapak çam terebentin yağı ekleyerek kullanabilirsiniz. Her yıkamadan önce çalkalayıp kullanırsanız saçınızın daha sağlıklı uzamasına yardımcı olacaktır. (Uzmanlar, sülfat ve paraben içermeyen şampuan öneriyor.)