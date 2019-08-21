Hangi saat ne anlama geliyor?

Saatlerin anlamları insanlar tarafından merak ediliyor. Saatlerin anlamları kişinin hediye alacağına, hayal göreceğine, sevileceğine dair farklı anlamlara gelmektedir. Kişiler bu anlamları takip etmekte ve bazen o anlamlara göre hareket etmektedir. Bu anlamlar çoğu zaman iyi manalara gelebilir. Ama saatlerin anlamları olumsuzda olabiliyor.
SAATLERİN ANLAMLARI NELERDİR?
01:01 – Seninle olmaktan mutlu
02:02 – Şuan seni düşünüyor
03:03 – Uykuya dalacak ve seni hayal ediyor
04:04 – Seninle birlikte olduğundan çok mutlu
05:05 – Rüyasında seni görüyor
06:06 – Şuan çok mutsuz
07:07 – Elini tutmak istiyor
08:08 – Kahvaltı teklifi edecek
09:09 – Seni üzecek bir söz söyleyecek
10:10 – Senden ayrılmak için fırsat kolluyor
11:11 – Sürpriz bir hediye aldı
12:12 – Seni sevdiğini ailesine söyleyecek
13:13 – Seninle konuşmaya utanıyor
14:14 – Evlenme teklifi düşünüyor
15:15 – Seninle birlikte kaçmak istiyor
16:16 – Bir başka kızla görüşüyor
17:17 – Seninle aynı hayalleri görüyor
18:18 – Seni her şeyden çok seviyor
19:19 – Elini tutmak istiyor
20:20 – Şuan başka bir kızla yan yana
21:21 – Sen varken başkasını hayal ediyor
22:22 – Seni aramayı düşünüyor
23:23 – Seni çok seviyor
00:00 – Seninle birlikte ölüme dahi gider