Hangi saat ne anlama geliyor?

Saatlerin anlamları insanlar tarafından merak ediliyor. Saatlerin anlamları kişinin hediye alacağına, hayal göreceğine, sevileceğine dair farklı anlamlara gelmektedir. Kişiler bu anlamları takip etmekte ve bazen o anlamlara göre hareket etmektedir. Bu anlamlar çoğu zaman iyi manalara gelebilir. Ama saatlerin anlamları olumsuzda olabiliyor.

SAATLERİN ANLAMLARI NELERDİR?

01:01 – Seninle olmaktan mutlu

02:02 – Şuan seni düşünüyor

03:03 – Uykuya dalacak ve seni hayal ediyor

04:04 – Seninle birlikte olduğundan çok mutlu

05:05 – Rüyasında seni görüyor

06:06 – Şuan çok mutsuz

07:07 – Elini tutmak istiyor

08:08 – Kahvaltı teklifi edecek

09:09 – Seni üzecek bir söz söyleyecek

10:10 – Senden ayrılmak için fırsat kolluyor

11:11 – Sürpriz bir hediye aldı

12:12 – Seni sevdiğini ailesine söyleyecek

13:13 – Seninle konuşmaya utanıyor

14:14 – Evlenme teklifi düşünüyor

15:15 – Seninle birlikte kaçmak istiyor

16:16 – Bir başka kızla görüşüyor

17:17 – Seninle aynı hayalleri görüyor

18:18 – Seni her şeyden çok seviyor

19:19 – Elini tutmak istiyor

20:20 – Şuan başka bir kızla yan yana

21:21 – Sen varken başkasını hayal ediyor

22:22 – Seni aramayı düşünüyor

23:23 – Seni çok seviyor

00:00 – Seninle birlikte ölüme dahi gider