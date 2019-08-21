Hangi saat ne anlama geliyor?

‘Saatlerin anlamaları nelerdir?’ sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Saatlerin anlamları farklılık göstermektedir. İnsanlar hayatları boyunca bazı şeylere anam yüklemişlerdir. Bunlardan biri de saatlerdir. Saatlerin anlamları oldukça çeşitlidir. İşte detaylar...

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:02
21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:02
Hangi saat ne anlama geliyor"

Saatlerin anlamları insanlar tarafından merak ediliyor. Saatlerin anlamları kişinin hediye alacağına, hayal göreceğine, sevileceğine dair farklı anlamlara gelmektedir. Kişiler bu anlamları takip etmekte ve bazen o anlamlara göre hareket etmektedir. Bu anlamlar çoğu zaman iyi manalara gelebilir. Ama saatlerin anlamları olumsuzda olabiliyor. 

SAATLERİN ANLAMLARI NELERDİR?

01:01 – Seninle olmaktan mutlu
02:02 – Şuan seni düşünüyor
03:03 – Uykuya dalacak ve seni hayal ediyor
04:04 – Seninle birlikte olduğundan çok mutlu
05:05 – Rüyasında seni görüyor
06:06 – Şuan çok mutsuz
07:07 – Elini tutmak istiyor
08:08 – Kahvaltı teklifi edecek
09:09 – Seni üzecek bir söz söyleyecek
10:10 – Senden ayrılmak için fırsat kolluyor
11:11 – Sürpriz bir hediye aldı
12:12 – Seni sevdiğini ailesine söyleyecek
13:13 – Seninle konuşmaya utanıyor
14:14 – Evlenme teklifi düşünüyor
15:15 – Seninle birlikte kaçmak istiyor
16:16 – Bir başka kızla görüşüyor
17:17 – Seninle aynı hayalleri görüyor
18:18 – Seni her şeyden çok seviyor
19:19 – Elini tutmak istiyor
20:20 – Şuan başka bir kızla yan yana
21:21 – Sen varken başkasını hayal ediyor
22:22 – Seni aramayı düşünüyor
23:23 – Seni çok seviyor
00:00 – Seninle birlikte ölüme dahi gider

ilgili yazılar
Mide bulantısı nasıl geçer?
Mide bulantısı nasıl geçer?
Kemik suyunun 4 önemli özelliği!
Kemik suyunun 4 önemli özelliği!
Kalorisi düşük 10 kahvaltı önerisi!
Kalorisi düşük 10 kahvaltı önerisi!
Göz yanılsamaları yaratan sanat: Op!
Göz yanılsamaları yaratan sanat: Op!
Diş ağrısını hafifletecek 8 öneri!
Diş ağrısını hafifletecek 8 öneri!
Okula başlayacak öğrenciler rüyasında okul görüyor!
Okula başlayacak öğrenciler rüyasında okul görüyor!
En Yeniler
ABD'li model Kate Upton'dan gündemi değiştiren eleştiri!
ABD'li model Kate Upton'dan gündemi değiştiren eleştiri!
Rüzgar estiren dans: Cha Cha Cha
Rüzgar estiren dans: Cha Cha Cha
Hazır meyve suyu tüketimi kanser riskini yükseltiyor!
Hazır meyve suyu tüketimi kanser riskini yükseltiyor!
Hangi saat ne anlama geliyor?
Hangi saat ne anlama geliyor?
Uyku probleminiz mi var? Akupunktur çözümü olabilir
Uyku probleminiz mi var? Akupunktur çözümü olabilir
Kalorisi düşük 10 kahvaltı önerisi!
Kalorisi düşük 10 kahvaltı önerisi!
Hardal otunun faydaları sizi çok şaşırtacak
Hardal otunun faydaları sizi çok şaşırtacak
16 maddeyle kansızlık belirtileri!
16 maddeyle kansızlık belirtileri!
Türk edebiyatına yakından bakış: Fecr-i Ati Topluluğu
Türk edebiyatına yakından bakış: Fecr-i Ati Topluluğu
Gebelikte plasenta yapışıklığına yakalananlar dikkat!
Gebelikte plasenta yapışıklığına yakalananlar dikkat!
Okula başlayacak öğrenciler rüyasında okul görüyor!
Okula başlayacak öğrenciler rüyasında okul görüyor!
Geniz etinin büyümesi çocuklarda ciddi sorunlara yol açıyor!
Geniz etinin büyümesi çocuklarda ciddi sorunlara yol açıyor!
Mide bulantısını önlemenin en etkili yolu!
Mide bulantısını önlemenin en etkili yolu!
Poğaçayı böyle yapmayı denediniz mi? İşte özel tarifi
Poğaçayı böyle yapmayı denediniz mi? İşte özel tarifi
Karadeniz'in hırçın dansı: Horon
Karadeniz'in hırçın dansı: Horon
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin