Düşmanlarınızdan kurtuluyorsunuz: Rüyada yılan görmek

Rüyada yılan görmek kulağa ürkütücü geliyor. Rüyada yılan görmek insan psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Rüyada görülen yılanlar çoğunlukla olumsuz yorumlanırlar. Rüyada görülen yılan, farklı şekillerde yorumlanıyor. Birinde düşman varlığına işaret ederken diğerinde güce ve kuvvete yorulabilir.

RÜYADA YILAN GÖRMENİN YORUMLARI

Şeytan aracılığıyla ika edilen canavar, rüyada yılan görmek gibi Rüyalar asılsız şeytani rüyalar olduğundan görüldüğünde Cenâb-ı Hakk'a sığınmak, başkalarına anlatmamak gerekir.

"Rüyada yılan Görmek", kadına, gizli düşmana, çocuğa, saltanata, esenliğe, beyliğe, kişinin geçimine işarettir. Yılan, mal sahibi düşman, devlet, kadın, çocuktur. Cafer-i Sâdık (r.a) yılanı, gizli düşmanlık, maişet, selamet, saltanat, emirlik, devlet, zevce, evlat ve Sel olarak yorumlamıştır. Mesleğinizde, çalışma hayatınızda karışık, sıkıntılı, zor işlerle uğraşacağınıza işarettir. Rüyada sürünerek yılanın size doğru geldiğini görmekse düşmanlarınızın birleşerek, biraraya gelip size karşı tehlike oluşturacaklarına işarettir.

YILAN ÖLDÜRMEK

Rüyada yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek, düşmanınızı yeneceğinize işarettir. Rüyada Yılan öldürmek düşmanı yenmeye yorumlanır. Rüyada yılanla boğuşup kavga etmek düşmanınızla kavga etmeye, zarar görmeye, Rüyada Yılanı öldürmek, kesmekse düşmana karşı zafere işarettir. Rüyada sokaklarda yılan öldürüldüğünü görmek, savaşa, Rüyayı görenin düşmanlarını alt edeceğine yorum edilir.

RÜYADA YILAN ISIRMASI

İslami Rüya tabirlerinde rüyada yılan ısırığı: Düşmandan gelecek zarara yorumlanmıştır. Yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı aracılığıyla eza ve meşakkat erişir. Rüyada yılan, akrep gibi zehirli hayvanın ısırdığını görmek, ısırılan kimsenin haram kazandığı mal demektir. Yılanın ısırdığını görmesi, düşmanının kendisini üzeceğine, sıkıntı çekeceğine yorumlanır.

YILAN ETİ YEMEK

Yaptığınız işten fayda sağlayacağınıza, rüyada yılan eti yediğini görmek, menfaat, sevinç, izzete tabir olunur.

YILANBAŞI EZMEK

Rüyada yumrukla yılanın başını ezmek, düşman üzerine galip gelmeye, düşmanı yeneceğinize aynı zamanda kudret, kuvvette yorumlanır.

YILAN ETİ GÖRMEK

Rüyada yılan eti görmek, düşmandan mala delalettir. Yılanın etini çiğ yemek, düşman üzerine galip gelmeye, düşmanın malından nasiplenmeye yorum edilir. Rüyada yılanın eti, kemiği, derisi, kanı düşmanın malına delalettir. Rüyada yılanla konuşmak düşmanla barışmaya işarettir. Rüyada yılanın kemiği, yılan eti veya rüyada yılan derisi görmek, düşmanın malına yorumlanır.

RÜYADA VÜCUTTAN AĞZINDAN YILAN ÇIKMASI

Rüyada vücudunda, vücudundan yılan çıktığını görmek Aile bireylerinden birinin düşmanlığına, rüyada ağızdan yılan çıkması görmek te kötü söz söyleyip, söylediğiniz sözlerden zarar görmeye yorumlanır.

AĞZA YILAN GİRMESİ

Ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya, Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç, sürura ermeye, Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi demektir.

YILAN TUTMAK

Korkunun gitmesine, yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde düşmanından mal gelir.

YILANDAN KORKMAMAK

Rüyada yılandan korkmamak, korkmadığını görmek yüksek derecelere işarettir. Rüyada yılandan korkmak, düşman şerrinden emin olmaya işarettir. Rüyada büyük yılan görmek büyük, güçlü düşmana, küçük yılansa zayıf düşmana yorumlanır. Rüyada korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.

YILANLA KONUŞMAK

Rüyada yılanla konuşmak düşmanınızla barışmaya, menfaat, hayra işarettir. Rüyada yılanın kötü söz söylemesi, düşmanla kavga etmeye ya da düşman yüzünden zarara uğramaya yorum edilir. Gümüş, Altın ya da diğer madenlerden yılan görmek büyük hayr demektir. Rüyada arkadan yürüyen yılan görmek hileli düşman demektir.

İRİ UZUN YILAN

Rüyada iri, uzun yılan görmek korkuya işarettir. Bazen de, iri yılan görmek, kadın, evlat ya da aileden düşmanlığa işarettir. Bazen de, rüya, korkunç, yaramaz, korkunç, kötü komşuya yorumlanır. Tabirciler uzun, iri yılana sahip olmayı gören kişinin büyük saltanata sahip olacağına da yorumlarlar.

EVE YILAN GİRMEK

Rüyada eve rüya sokmak Yılanı kendi evine soktuğunu gören görmek, hile yapacak düşmana yorumlanır.

YILAN YAKMAK

Rüyada yılan yakmak Rüyada yılanı yaktığını görmek, düşmanını yener, düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka yere gider. Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o bölgede harbin meydana gelmesine işarettir.

YILAN AVLAMAK

Rüyada yılan avlamak düşmanına hile yapmakla, düşmanlarından bir şeyler elde edeceğine tabirdir.

SİYAH YILAN

Rüyada siyah yılan güçlü düşmanı temsil eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddeti işidir. yine rüyada siyah yılan görmek ordu generallerine tabirdir.

BEYAZ YILAN

Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Rüyada beyaz yılan görmek, zayıf düşman demektir. Kirmanî demiştir ki: bir beyaz yılan görüp bunu tuttuğunu ve bu yılana malik olduğunu görmek, yüksek mertebelere nailiyete delalettir.

YEŞİL YILAN

Rüyada yeşil yılan görmek dinin düşmanı demektir. Rüyada sokakların yılan, yılanların istilasına uğradığını, sokakların yılanlarla doldu, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek, o bölgede savaşın meydana geleceğine tabirdir.

YILANLA KAVGA ETMEK

Rüyada yılanla kavga etmek kuvvetli düşmanı ile harp eder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan Ümit kesilir. İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yılanın erini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına, düşmanının malına zafer bulur, bu sebeple sevince erişir.

YILAN PİŞİRMEK

Rüyada yılan pişirmek Rüyada Yılan etini pişirip yemek, düşmanına karşı zafere, cihat yüzünden helal mala sahip olur.

BOYUNA YILAN DOLANMASI

Rüyada boynuna yılan dolanması Kişinin rüyada boynuna bir yılanın dolanmış olduğunu görmesi, malının zekatını vermediğine alamettir.

YILAN SOKMASI

Rüyada yılan sokması Rüyada yılan, akrep ve bunlardan başka hayvanların soktuğunu görmek, rüya sahibinin mahsurlu ve yasak olan bir şeyi yapmasına delalet eder.

YILANIN KONUŞMASI

Rüyada yılan konuşması Rüyada yılanın size güzel bir söz söylediğini gördüyseniz, bir düşmandan erişecek hayır ve sevince işarettir. Rüyada yılanın kendisine güzel bir sözle hitap ettiğini görmek, düşmanınızla barışacağınıza işaret eder.

YILAN SÜTÜ İÇMEK

Rüyada yılan sütü içmek Kişinin rüyada yılan sütü içtiğini görmesi, Allahu Teâlâ'nın razı olacağı bir ameli işlemeye delalet eder.

UÇAN YILAN GÖRMEK

Rüyada uçan yılan görmek Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna delalet eder.

ELİNDE BAŞINDA YILAN

Rüyada, yılandan elleri üzerine mal bulaştığını görmek, düşmanın sıkıntısına ve düşmanının malından yarar sağlayacağına işaret eder. Rüyada başında yılan olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının melikler yanında yüce olacağına alamettir.

BAHÇE BOSTANIN YILANLARLA DOLMASI

Bir kimsenin rüyada bahçe ve bostanının yılanlarla dolu olduğunu görmesi, o bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve bereketine delalet eder.

YILAN DERİSİ

Rüyada Yılan görmek ve rüyada yılanın derisini Altın olarak bulduğunu görmek, meliklerin hazinesinin ele geçmesine işarettir.

KOYNUNDA YILAN

Rüyada koynunda yılan görmek Nablusî demiştir ki: Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu iki parça etse, düşmanından intikamını alır.

YILAN ÇİĞNEMEK

Rüyada yılan çiğnemek yine bir kişinin rüyada yılanları çiğneyerek, ezerek yılanların üstünde gezindiğini görmesi, sel meydana geleceğini ve büyük bir yağmurun yağacağına işarettir. Rüyada bir yılanı beline sardığını görmek, bele takılan kemere delalet eder.

KARA YILAN GÖRMEK

Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada kara yılan görmek, mal ve menfaate, Su yılanı görmek, kadri yüce bir zatla sohbete, ejderha görmek kuvvetin ziyadeliğine çıkar. Rüyada yılanların içinde olduğu dolu bir kap, kutu görmek, rüyayı görenin Müslümanlara karşı düşmanlığına yorumlanır.

ENGEREK YILANI GÖRMEK

Rüyada engerek yılan görmek Rüyada engerek yılanı görmek iyiye yorulmaz. Hasımları size bir komplo hazırlıyor demektir. Adımlarınızı dikkatli atmanız gerektiğine işarettir. Rüyada yılan görmek düşman demektir. Çok zehirli olan engerek ve kobra yılanlarını görmek çok daha da tehlikeli düşmana yorumlanır.

KIVRILMIŞ YILAN GÖRMEK

Rüyada kıvrılmış yılan görmek Rüyada kıvrılan Yılan görmek, kurtulması zor olan duygusal enerji ve bağları ifade eder.

EVDE YILAN

Rüyada evde yılan görmek te düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. bu rüya karı koca arasında kavgaya da çıkar.

UYUYAN YILAN

Rüyada uyuyan yılan görmek, uyuyan bir düşman anlamına gelir.

Önemli uyarı: Rüyada yılan görmek, insanları mahzun etmek için şeytan tarafından ika edilen bazı hâilevî, korkunç rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek, köpek tarafından ısırılma, (yılan gibi muzır canavarların hücumu) gibi... bunlar esas ve asılsız şeylerdir. İnsan böyle bir rüya (rüyada yılan görmek) görünce (derhal) Cenâb-ı Hakk'a sığınmalıdır ve bunu başkalarına anlatmamalıdır.