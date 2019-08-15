Rüyasında görenin hayalleri gerçekleşiyor

Kişinin rüyasında üzüm satın aldığını görmesi, kazanılacak olan mal ve mülk demektir. Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada üzüm salkımı görmek kişinin sahip olduklarının değerini bilmesi gerekeceğine delalet etmektedir.

RÜYADA ÜZÜM GÖRMEK

Rüya sözlüğü yorumcularının kimisine göre rüyada üzüm görmenin manası, hayalleri gerçekleştirmektir. Rüyada üzüm yiyen kimsenin hayallerini gerçekleştirebileceği imkanlara sahip olacağı söylenir. Bu yorumculara göre rüya sahibi karşılaşacağı fırsatlar sayesinde arzuladığı hayata erişecektir.

Rüya tabirleri kitaplarında rüyada üzüm görmenin anlamı hakkında şu görüşlere de yer verilmiştir:

RÜYADA ÜZÜM SATIN ALMAK

Rüya sahibinin rüyasında üzüm satın aldığını görmesi, kazanılacak olan mal ve mülk demektir. Rüyada üzüm satın almak, kişinin daha önceden tanıdığı fakat görüşmediği biriyle tekrardan karşılaşacağına rivayet eder.

RÜYADA ÜZÜM SALKIMI GÖRMEK

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada üzüm salkımı görmek kişinin sahip olduklarının değerini bilmesi gerekeceğine delalet etmektedir. Rüyada üzüm salkımı görmek aynı zamanda rüya sahibi için mutluluk anlamına da gelir.

RÜYADA YAŞ ÜZÜM GÖRMEK

Rüyada görülen yaş üzün rüya sahibi için pek de hayırlı yorumlanmaz. Rüya sahibinin sıkıntılı bir süreç içerisinde gireceğine, ailesinden hem maddi hem de manevi anlamda destek alması gerekeceğine delalet eder. Rüyada yaş üzüm görmek, kimi zaman çekilen sıkıntı sonrasında rahata kavuşacağına da rivayet eder.

RÜYADA KIRMIZI ÜZÜM GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında kırmızı üzüm görmesi kişinin yakın bir dostundan kazık yiyeceğine, adeta hayal kırıklığına uğrayacağına, mutsuz ve huzursuz hissedeceğine delalet eder. Rüyada kırmızı üzüm görmek, rüya sahibinin insanlara olan güveninin azalacağına da yorumlanmaktadır.

RÜYADA OLMAMIŞ ÜZÜM GÖRMEK

Rüya tabircileri tarafında yapılan değerlendirmelere ve yorumlara göre rüyada olmamış üzüm görmek, rüya sahibinin iş hayatında çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalacağına, girdiği bir iş yüzünden yatırımının boşa gideceğine, mutsuz olacağına delalet eder. Rüyada olmamış üzüm görmek, rüyayı gören kişi için mutsuzluk, kötü haber anlamına yorulur.

RÜYADA ÜZÜM AĞACI GÖRMEK

Rüya tabircileri tarafından yapılan değerlendirmelere göre rüyada üzüm ağacı görmek, rüya sahibinin uzak bir akrabasından müjdeli haber alacağına, aldığı bu haber sonucu uzun bir yolculuğa çıkacağına yorumlanır. Rüyada üzüm ağacı görmek, geniş ve huzur dolu bir aile yapısına sahip olunacağı manasına da gelmektedir.

RÜYADA ÜZÜM ASMASI GÖRMEK

Rüyasında üzüm asması gören rüya sahibi için iş hayatında kazanılacak olan para ve başarı anlamına gelir. Rüyada üzüm asması görmek, kişinin uzun soluklu bir iş hayatında sahip olacağına, bu nedenle uzun bir tatile çıkması gerekeceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA ÜZÜM BAHÇESİ GÖRMEK

Rüyada sahibinin rüyasında üzüm bahçesi görmesi kişinin uzun soluklu iş hayatını bir kenara bırakıp ailesi ile ilgilenmesi gerekeceğine delalet eder. Rüyada üzüm bahçesi görmek, aynı zamanda rüya sahibinin deli dolu ve güler yüzlü bir eşe sahip olacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA ÜZÜM YAPRAĞI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında üzüm yaprağı görmesi kişinin uzun bir aradan sonra tekrardan hayatında sıkıntıların sona ereceğine, mutlu ve huzur dolu olacağına delalet eder. Rüyada üzüm yaprağı görmek, kişinin ailesi ile arasında ufak tartışmalar yaşayacağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA YEŞİL ÜZÜM BAĞI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında yeşil üzüm bağı görmesi kişinin zorlu bir süreç içerisinden ailesinin yardımıyla çıkacağına delalet eder. Aynı zamanda rüyada yeşil üzüm bağı görmek, çekilen sıkıntıların son bulacağına da rivayet etmektedir.

RÜYADA SARI ÜZÜM SALKIMI GÖRMEK

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada sarı üzüm salkımı görmek, kişinin uzun bir aradan sonra sıkıntılarının ve dertlerinin sona ereceğine delalet eder. Rüyada sarı üzüm salkımı görmek, rüya sahibinin iş hayatında veya eğitim hayatında elde edeceği başarı manasına da gelmektedir.

RÜYADA ÜZÜM YEMEK

Bolluk, bereket, hayırlı iş, para manalarına gelir. Kimi yorumcuya göre hayalleri gerçekleştirmek, arzu edilen şeylere sahip olmak diye yorumlanır.

RÜYADA YEŞİL ÜZÜM GÖRMEK

Rüyada yeşil üzüm yemek, yakın zamanda mal sahibi olunacağına, zor bir dönem geçireceğine fakat daha sonradan rahata kavuşacağına ve mutlu olacağına delalet etmektedir.

Rüyada üzüm görmek, kişinin hayallerinin peşinden koşacağına, çok çalışıp maddi gelirini arttıracağı demektir. Rüya sahibinin ailesine daha iyi bir gelecek sunmak için çalışacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA MOR ÜZÜM GÖRMEK

Rüyada mor üzüm görmek, kişinin huzur dolu olacağına, ailesi birlikte uzun bir ömür geçireceğine, mal ve mülk sahibi olacağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA BEYAZ ÜZÜM GÖRMEK

Beyaz üzüm yemek hayırlıdır, iş hayatında bol para kazanacağına, ailesine daha iyi bir gelecek hazırlamak için çok çalışacağı manasına gelir.

RÜYADA SARI ÜZÜM YEMEK

Rüya sahibinin rüyasında sarı üzüm yediğini görmesi, hastalıklar ile başa çıkamayacağına, sağlıklı beslenmesi gerekeceğine, ailesinin desteğini daime ensesinde hissedeceği demektir.

RÜYADA KARA ÜZÜM YEMEK

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında siyah üzüm görmesi, sıkıntılarının ve sorunların ardı sırası kesilmeyeceğine, bu nedenle de mutsuz ve huzursuz olacağına yorulur.

RÜYADA DALINDAN ÜZÜM TOPLAMAK

Bağda ya da bahçede üzüm topladığını ya da yediğini gören kimse arzu ettiklerine kavuşur denir.

RÜYADA ÜZÜM SUYU GÖRMEK

Rüyada üzüm sıkıp suyunu çıkaran kimse borçlarını öder, hastası varsa iyileşir.

RÜYADA KURU ÜZÜM GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında kuru üzüm görmesi sorun manası gelir. Üzüm kurutmak ya da kurutulmuş üzüm görmek bereket demektir.

RÜYADA ÇÜRÜK ÜZÜM GÖRMEK

Çürümüş ve kokmuş üzüm görmek üzüntü yaratacak olay demektir. Maddi kayıp ve hastalık manalarına gelir.