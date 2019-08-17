Rüyanızda uçuyor musunuz?

Rüyada uçtuğunu görmek en sık görülen rüyalar arasında bulunuyor. Etkisinde kaldığınız bir filmin ya da sadece hayal gücünüzün sınırlarını aşan bir kitabın tesirindeyseniz rüyada uçtuğunuzu görmek oldukça büyük bir ihtimaldir. Rüyada uçtuğunu görmek birçok farklı şekilde yorumlanabiliyor….

RÜYADA UÇTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada uçtuğunu görmek hayırlara vesile olacak olayların işareti olarak yorumlanır. Rüyada uçmak, rüya sahibinin tüm sıkıntı ve dertlerini bir kenara atacağına, uzun zamandır gülmeyi unutan yüzünün yeninden güleceğine, güzel sözler işitip, hayırlı haberler duyacağına delalet eder. Rüyada uçtuğunu gören kişi hava yolu ile kafa dinleyeceği ve tüm sorunlarını unutacağı yeni bir yere gidecek orada keyifli günler geçirecek demektir.

Rüya sahibinin çok yükseklerde uçtuğunu ve yükseklik nedeni ile içinin titrediğini görmesi, sabırlı olması gerektiği anlamına gelir. Öte yandan da özel hayatın alt üst olup, sükûnetin ve huzurun yerini sorunların, anlaşmazlıkların ve tatsızlıkların almasına delalet eder. Rüyada kanat çırparak uçtuğunu gören kişiyse farklı dillerden ve farklı ırklardan kişilerle bir araya gelecek demektir.

RÜYADA UÇAKLA UÇTUĞUNU GÖRMEK

Rüya sahibinin çok istediği bir şeye kavuşmasına ya da çok istediği bir şeyi yaşamasına işaret ederken kimi rüya tabirlerine göre uçakla uçmak uzaktan gelecek güzel haberler olarak ifade edilir.

RÜYADA AYAĞIN YERDEN KESİLMESİ

Rüyada ayaklarının yerden kesildiğini ve uçtuğunu gören kişinin içinde bulunduğu ruh halinin ve bulunduğu mekânın değişeceğine delalet eder. Yani kişi mutsuzken mutlu, fakirken zengin, hastayken sıhhatli olacak demektir.

RÜYADA UÇAK GÖRMEK

Rüyasında uçak gören kişinin batıl inançlarından, klişelerden, ön yargılardan ve tutucu tavrından vazgeçeceğine ve ufkunu geliştirmek için gelişme göstereceğine delalet eder. Rüya sahibi yenilenmek ve tazelenmek istiyor diye yorumlanır.

RÜYADA UÇAĞA BİNMEK

Rüya sahibinin başını çok ağartacak, tüm huzurunu kaçıracak ve uykularının kaçmasına neden olacak bir işe bulaşacağı anlamına gelir.

RÜYADA UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüya sahibinin hiç de tekin olmayan bazı kişilerle karşılaşacağına ve onlarla bir iş için anlaşmaya varacağına yorulur. Rüya sahibi durumun ciddiyetini daha sonra fark edecektir.