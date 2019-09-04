Rüyada ölmüş birini canlı görmenin anlamı nedir?

Toplum arasında yer edinmiş bir söz vardır, o da; ölünün diri getirdiğidir. Bu söze benzer bir şekilde rüyada ölmüş bir kişiyi görmek, uzaktan birinin geleceğine haber niteliğindedir. Ölmüş bir kişiyi görmek; iş, aile ve sosyal hayatta güzel gelişmelere ve hayırlı haberler alınacağına işaret eder. Rüya içerisinde görülen ölmüş biri, eğer o kişinin tanıdığı, yakını, aile bireyi ise rüya sahibi için güç ve hayırlı ömür demektir.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ FARKLI ŞEKİLLERDE GÖRMENİN ANLAMLARI NELERDİR?

Rüyada, ölmüş biri ile konuşmak; rüya sahibi için sıkıntılarından kurtulacağının habercisidir. İşsiz ise iş bulacağı, işi var ise işinde güzel yerlere geleceğine işaret eder. Rüyada ölmüş bir insanın beklerken görülmesi; o insanın hayatında başarılar elde edeceğine, ayrıca mesleğinde daha güçlü yerlere geleceğine yorumlanır. Rüyada ölmüş bir kişiyi günah işlerken görülmesi; rüya sahibinin çok istediği bir yerde hedefine ulaşmasına engel olacak bir şeye delalettir. Hayatına kötü bir kalbi olan birisi gireceğine işaret eder. Rüyada öldüğünü görmek; rüyada bir kişi öldüğünü görürse, bu rüya sahibi için hayırlı bir rüyadır. Genellikle kişinin mutluluğuna ve sıkıntılardan kurtulup rahatlamasına yorumlanmaktadır.

Rüyada ölmüş birini sırtına almak; bu rüyayı gören kişi, inancı olmayan bir kişiden zarar göreceğini haber verir. Eğer bu ölmüş kişi tanınıyor ise onun ahirette güzel bir mevkide olduğuna yorumlanır. Rüyada ölü ile dostluk yapmak; bir ölü ile arkadaş veya dost olmak, rüya sahibinin yolculuğa çıkacağının aynı zamanda çıkacağı bu yolculuktan hayır göreceğine işaret eder. Rüyada ölmüş birinin bir haber vermesi; ölmüş birinin rüya sahibine gelerek haber vermesi, verdiği haberin gerçekleşeceğine işarettir. Eğer ölü kişi güzel bir haber veriyorsa, güzel gelişmelerin olacağına, mutluluklara ve kişinin isteklerinin kabul olmasına yorumlanırken eğer ölü kişi kötü bir haber vermişse, bazı sıkıntıların geleceğine ve maddi zorluklara yorumlanabilir. Ölü bir kimsenin halinden şikâyet etmesi; ahirette bazı sıkıntılarının olduğunun göstergesidir. Bu nedenle rüyayı gören kişi, o kişiye dua etmeli ve affını istemelidir. Rüya o ölmüş kişinin, dua istediğine yorumlanmaktadır.