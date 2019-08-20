Rüyada öldüğünü gören kişiyi neler bekliyor?

Rüyada öldüğünü görmek genel manada doğru yoldan sapmaya yorumlanır. Rüya tabircileri bu konuyla ilgili farklı farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Birçok tabircinin yorumlarına göre bu rüya, girmiş olduğunuz problemli bir yoldan yakın zamanda kurtulacağınıza işaret eder. Eğer intihar ederek ölüyorsanız yaptığınız birtakım yanlışlardan dolayı pişmanlık duyacağınıza ve tövbe edeceğinizi söyleyebiliriz. Bazı rüya tabircileri ise rüyada görülen ölümün kişinin uzun yaşayacağını söylemekte.

RÜYADA ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kişinin kendi ölümünü görmesi, zorlu bir döneme yorulur. Rüya sahibinin doğru yoldan çıktığına ve dini vecibelerini yerine getirmediğine delalet eder.

Rüyada kendi ölümünü görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise farklılık göstermektedir. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisi, bu rüyayı tövbe etme, dince yükselme, kötülükten pişman olma, doğru yola ulaşmaya yormaktadır.

RÜYADA ÖLDÜKTEN SONRA YAŞAMAYA DEVAM ETTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada öldüğünü ancak hala yaşamaya devam ettiğini görmek, kişinin sıkıntıların ardından feaha ereceğine delalet eder.

Rüya sahibinin rüyasında kendi öldüğünü görmesinin yorumu zorlu zamanlar geçirecek demektir. Dini vecibelerini az yapmaya, doğru yolu bulamamaya işarettir. Bazen de bu rüya bozulmayacak tövbe, dince yükselme, kötülükten pişman olma, doğru yola ulaşma anlamlarına da gelmektedir.

RÜYADA ÖLÜM ANINDA OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada ölüm anını görmek, rüya sahibinin etrafındaki menfaatçi bir kimseye işaret etmektedir.

RÜYADA ÇIPLAK HALDE ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada çıplak olarak öldüğünü görmek, rüya sahibi için hayırlı olarak yorumlanmaktadır. Kişi her ne halde olursa olsun makama ve hayra ulaşacağına alamet eder.

RÜYADA TENEŞİRDE UZANDIĞINI GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin eline geçecek olan bir para ile borçlarından kurtulacağına delalet eder.

RÜYADA İNTİHAR ETTİĞİNİ GÖRMEK

Rüya sahibinin yaşadıklarından ötürü pişmanlı duyduğunu ve tövbe edeceğini göstermektedir.

RÜYADA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada bir kimse tarafından öldürüldüğünü gören kimse, bereketli ve uzun yaşama sahip olur.