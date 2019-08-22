Rüyasında gören şifa buluyor

Mevsiminde yağan karla ıslandığını görmesi o kimsenin beklemediği bir yerden büyük bir menfaat göreceğine, rüyasında kar yağdığı halde üzerindeki yağmurluk ve elindeki şemsiye sebebiyle ıslanmadığını görmesi; o kimsenin işlerinin sağlamlığına ve idaresinin iyi olması dolayısıyla zarar etmeyeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kar içinde yuvarlandığını görmesi; o kişinin rızık bolluğuna ereceğine, kişinin rüyasında kar içinde kızakla kaydığını görmesi; o kimsenin para kazanmak maksadıyla bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında karda üşüdüğünden ötürü ısınmak için ateş yaktığını görmesi; o kimsenin sevdiği bir kişi ile evleneceğine delalet eder.

RÜYADA KAR GÖRMEK

Rüya, uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden biri olup, uykunun hızlı göz hareketi adlı evreleriyle yakından ilişkili bulunan, görsel ve işitsel algı ve duygulardır. Rüyaların biyolojik içeriği, işleyişi ve maksatları tümüyle anlaşılmış değildir. Rüyalara "duyusuz algı"nın bir türü veya nesnesiz algı olarak da bakılabilir. Çeşitli inanışlara ve tahminlere de neden olan rüyalar, her zaman için ilginç ve yoruma açık bir konu oluşturmuşlardır. Farklı psikoloji ekollerinin, parapsikologların ve deneysel spiritüalistlerin rüyaları farklı biçimlerde açıklama çabaları olmuştur. Rüyaların işleyişinin açıklanması bilimsel topluluğun genel kabulüne göre varsayımlar düzeyinden öteye pek gidememiş olup, rüyalar halen esrarını korumakta olan bir inceleme alanını oluşturmaktadır.

Geçici ölüm denilen uykuda görülen garip haller... İlk insanın yaratılışından bu güne kadar filozoflar, bilim adamları çeşitli şekillerde açıklamışlar, düşünmüşler, fakat rüyayı kesin bir şekilde belirleyememişlerdir. Ancak rüya, büyük ve soyut bir dünyadır. Aynı zamanda rüya, öldükten sonraki yaşantımız ile de ilişkilidir. Bu ilişkiyi yakalamak, temiz duygu ve ruh temizliğiyle ancak mümkün olabilmektedir.

RÜYADA KAR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kar görülmesi rızıkla tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında karın üzerinde yürüdüğünü görmesi; o kimsenin hiç beklemediği bir yerden bir menfaat göreceğine, bir kimsenin rüyasında kar alıp sattığını görmesi; eğer hasta ise o kimsenin şifa bulacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında kar içinde yuvarlandığını görmesi; o kişinin rızık bolluğuna ereceğine, kişinin rüyasında kar içinde kızakla kaydığını görmesi; o kimsenin para kazanmak maksadıyla bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında karda üşüdüğünden ötürü ısınmak için ateş yaktığını görmesi; o kimsenin sevdiği bir kişi ile evleneceğine delalet eder. Kederli ve sıkıntılı bir kimsenin rüyasında ve mevsiminde kar görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, eğer bir düşmanı varsa ona üstün geleceğine, kişinin rüyasında mevsimsiz olarak kar görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına veya uzak bir yolculuğa çıkacağına yorumlanır.

Rüyanızda her tarafı kaplayacak derecede kar yağdığını görmeniz geleceğinizin parlaklığına, rüyanızda karın az yağdığını ve yerleri tamamen tutmadığını görmeniz; o yere bereket geleceğine, kişinin rüyasında üzerine kar yağdığını görmesi; o kimsenin bir suçtan dolayı tutuklanacağına, kişinin rüyasında üzerine yağan karları temizlediğini görmesi; o kimsenin eğer tutuklu ise tahliye edileceğine işaret eder. Mevsiminde yağan karla ıslandığını görmesi o kimsenin beklemediği bir yerden büyük bir menfaat göreceğine, rüyasında kar yağdığı halde üzerindeki yağmurluk ve elindeki şemsiye sebebiyle ıslanmadığını görmesi; o kimsenin işlerinin sağlamlığına ve idaresinin iyi olması dolayısıyla zarar etmeyeceğine delalet eder.

Kişinin rüyasında evinin içine kar yağdığını görmesi; o kimsenin evine bir bela isabet edeceğine, kişinin rüyasında vaktinde az olarak yağan kardan başka kar yağdığını görmesi; o kimsenin bir kedere, hastalık ve azaba maruz kalacağına, kişinin rüyasında kış mevsiminde kar yağdığını görmesi; o kimsenin nimet ve bolluğa kavuşacağına, kişinin rüyasında bahar mevsiminde kar yağdığını görmesi; o kimsenin bir yenilgiye maruz kalacağına böyle bir rüyanın görülmesi işaret şeklinde yorumlanır. Kirmani'nin yorumuna göre: Rüyada soğuk yerlerde kar görülmesi; hayır ve berekete, sıcak yerlerde kar görülmesi; kıtlık ve kedere yorumlanır.

Kişinin rüyasında yaz mevsiminde kar yediğini görmesi; o kişinin berekete ve faydaya nail olacağına, kişinin rüyasında kış mevsiminde kar yediğini görmesi; o kimsenin sıkıntıya düşeceğine işaretle tabir olunmaktadır. Cafer-i Sadık'ın yorumuna göre: Rüyada kar görülmesi altı şekilde tabir olunur. Bunlar da: Geniş rızık, hayat, çok mal, ucuzluk, asker ve musibet. Bir kimsenin rüyasında yazın kar yağdığını görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına işaret eder.