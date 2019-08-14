Rüyada hamile olduğunu gören kişiyi neler bekliyor?

Rüyada hamile olduğunu görmek; rüyayı gören kişi bir erkek ise, sakladığı sırların ortaya çıkmasından ötürü çok korktuğuna ve ortaya çıkarsa çok üzüleceğine işaret olarak yorumlanmaktadır. Peki, rüyada hamile erkek, hamile kadın, hamile genç kız, hamile hayvan veya hamileliğin sona erdiğini görmek ne anlama gelmektedir?

RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada hamile olmak, rüya tabirleri arasında çeşitleri anlamlara gelmektedir. Rüyayı görenin yaşından, hamile olanın yaşına kadar çeşitli şekillerde görülen hamile olma durumu birçok farklı anlamı işaret etmektedir. Peki, rüya tabirleri açısından rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir?

RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada hamile olduğunu görmek, birkaç şekilde tabir edilir. Rüyayı gören kişi, genç bir kız ise, epey bir süredir sevdiği kişi ile evlilik konusunda anlaştıklarına ve en kısa sürede hayatlarını birleştirip mutlu olacaklarına tabir edilir. Yaşlı bir kadın bu rüyayı görür ise eğer, uzun bir zaman boyunca çekilen parasal sıkıntının ve yokluğun yakın bir zamanda son bulacağına ve bundan sonra bolluk içinde yaşanacağına delalet edilir. Rüyayı gören kişi bir erkek ise, sakladığı sırların ortaya çıkmasından ötürü çok korktuğuna ve ortaya çıkarsa çok üzüleceğine işaret edilir.

Rüyada hamile olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında göstereceği üstün başarı sayesinde çok büyük paralar ve başarılar kazanarak mal ve mülk alıp bir servet yapmasına yorumlanır.

RÜYADA HAMİLE ERKEK GÖRMEK

Rüyada hamile erkek görmek, rüya sahibinin insanlardan köşe bucak sakladığı ve çok büyük sıkıntılar ve sorunlar yaratacağı için kimseye söylemeye cesaret edemediği sırlarının yavaş yavaş açığa çıkacağına ve bu durumdan ötürü rüyayı gören kişinin çok üzüldüğüne tabir edilir. Bazen de bu rüya kişinin kendi fıtratına aykırı davranmasıdır. Rüya sahibi doğasından uzaklaşarak yanlış yollara sapar. Bazı tabircilere göre ise bu rüya, soyunu inkar etmeye, çok ahlaklı ve dürüst insanlardan doğacak hayırsız kişilere veya gören kişinin yaşayacağı sıkıntılara işarettir.

RÜYADA HAMİLE KADIN GÖRMEK

Rüyada hamile kadın görmek, iş hayatında ve aile hayatında yaşanacak çok büyük sıkıntılardan ötürü endişe duymaya ve sıkıntıların daha da büyümesinden dolayı yeni yollara girip üzüntü çekmeye işaret edilir. Bazen de bu rüya oldukça güzel, müjdeli haberler almaktır. Bu rüya kişinin umduğuna ulaşması ve arzularının gerçekleşmesidir. Eğer yakın zamanda istediğiniz bir şey varsa bu rüya o isteklerin en güzel şekilde gerçekleşeceğinin bir habercisidir.

RÜYADA HAMİLE GENÇ KIZ GÖRMEK

Rüyada hamile genç kız görmek, gerekli koşulların oluşması ile evlilik konusunda olumlu karar vermeye ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra en kısa sürede evlilik işlemlerini bitirmeye tabir edilir. Rüyada hamile genç kız müjdedir, hayırlı haberdir, mutluluk ve sevinçtir. O nedenle bu rüyayı gören yakında rahatlar.

RÜYADA HAMİLE HAYVAN GÖRMEK

Rüyada hamile hayvan görmek, yapılacak işlerde ve çalışmalarda yaşanan sorunların ve sıkıntıların çözülmesine ve farklı işler için ortaklık kurup çok büyük paralar kazanıp mevki ve makam sahibi olmaya delalet edilir. Bazen de hamile hayvan, kendisine yardım edilmesi gereken muhtaç bir kimsedir. Bu kadın da olabilir çocuk da. Bu rüya böyle kimseleri gördüğünüzde onlara yardım etmeniz gerektiğine dair uyarıcı bir rüyadır.

RÜYADA HAMİLELİĞİN SONA ERDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyasında hamile olan fakat daha sonra hamile olmadığını veya hamileliğin sona erdiğini gören kimse içinde biriktirdiği tüm sıkıntılarından, üzüntülerinden ve canını sıkan her şeyden en yakın zamanda kurtularak feraha erer. Bu rüya özellikle iş hayatında başarısızlığa uğrayan ve bunun sonucunda para kaybeden veya elindeki malı mülkü kaptıran kişiler için yakında tekrar mutlu olacaklarına ve kaybettikleri her şey tekrar kazanıp işlerini yoluna koyacaklarına bir işarettir.